Πάτρα: Επίσκεψη και προσκύνημα μαθητών του 4ου Λυκείου Τρίπολης στον Άγιο Ανδρέα, ΦΩΤΟ

Προκειμένου να πραγματοποιήσουν προσκύνημα στον Ιερό Ναό του Αποστόλου Ανδρέου Πατρών, έφθασαν στην πόλη του Αγίου Ανδρέου υπέρ τους διακοσίους πενήντα μαθητές και μαθήτριες, από το 4ο Λύκειο Τριπόλεως, συνοδευόμενοι από τον Διευθυντή κ. Πέτρο Μισθό και πολλούς καθηγητές.

Τους μαθητές και καθηγητές υποδέχθηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος, ο οποίος τους καλωσόρισε στην αποστολική πόλη των Πατρών και εξέφρασε τη χαρά και βαθιά συγκίνησή του για την επίσκεψη των συμπατριωτών του μαθητών και καθηγητών στον Ναό του Αποστόλου Ανδρέου.

Ο Σεβασμιώτατος ξενάγησε πνευματικά τα παιδιά στα ιερά προσκυνήματα και σεβάσματα των Πατρών, αλλά και της Ορθοδοξίας ολόκληρης, τους μίλησε για τον Απόστολο Ανδρέα και τη σχέση του με την Πάτρα και αφού προσκύνησαν με ευλάβεια την πανσεβάσμια Κάρα και τον Σταυρό του Μαρτυρίου του Αποστόλου Ανδρέου, τους προσέφερε ως ευλογία από μία εικόνα του Αποστόλου Ανδρέου. Επίσης ο Σεβασμιώτατος προσέφερε μία εικόνα της Παναγίας Θεοτόκου για το 4ο Λύκειο Τριπόλεως, ώστε να υπάρχει εκεί ως ευλογία των μαθητών και καθηγητών.

Ο Σεβασμιώτατος χαιρέτησε ένα προς ένα τα παιδιά και έστειλε χαιρετισμούς και ευλογίες στους γονείς τους, τους οποίους γνωρίζει, όπως και τις οικογένειές τους, από την πολυετή λειτουργική και πνευματική του διακονία στην Τρίπολη. Πολλών δε εκ των γονέων των μαθητών που επισκέφθηκαν τον Άγιο Ανδρέα έχει τελέσει και το μυστήριο του γάμου τους.

Τέλος ο Σεβασμιώτατος επαίνεσε και ευχαρίστησε τον κ. Διευθυντή και τους καθηγητές του 4ου Λυκείου της Τριπόλεως γιατί ενέπνευσαν και οδήγησαν τα παιδιά ώστε να προσκυνήσουν τον Άγιο Ανδρέα στην Πάτρα και ευχήθηκε υγεία, χαρά και κάθε ευλογία σε όλους, στα παιδιά δε ιδιαιτέρως πρόοδο κατά Θεόν στη ζωή τους και στα μαθήματά τους.

