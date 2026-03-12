Πάτρα: Ερχεται η ώρα των δημοτικών ποδηλάτων – Μπαίνει πλαίσιο λειτουργίας για τον δανεισμό και τη χρήση

Θέμα εβδομάδων είναι πλέον η έναρξη λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρικών κοινόχρηστων ποδηλάτων στην Πάτρα, καθώς απομένουν οι τελικές εγκρίσεις από το δημοτικό συμβούλιο το προσεχές διάστημα για να καθοριστούν οι όροι χρήσεις των ποδηλάτων αλλά και του δικτύου.

Η έγκριση του σχετικού πλαισίου θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για να τεθεί σε λειτουργία το σύστημα, το οποίο παραμένει ανενεργό παρά το γεγονός ότι ο βασικός εξοπλισμός και οι υποδομές έχουν ήδη εγκατασταθεί σε κεντρικά σημεία της πόλης. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αλλά και την ολοκλήρωση των έργων στο δίκτυο ποδηλατοδρόμων που δημιουργείται, ανοίγει ο δρόμος για την αξιοποίηση των ηλεκτρικών ποδηλάτων από τους πολίτες, βάζοντας τέλος σε μια καθυστέρηση που έχει ξεπεράσει τον αρχικό σχεδιασμό.

Η δημοτική αρχή επέλεξε να καθυστερήσει την ενεργοποίηση του συστήματος προκειμένου να διαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο και σαφές πλαίσιο λειτουργίας. Στόχος είναι να αποφευχθούν προβλήματα στη χρήση των ποδηλάτων, αλλά και να προστατευτεί ο εξοπλισμός από φθορές ή κακόβουλες ενέργειες.

Στον σχεδιασμό λήφθηκαν υπόψη τόσο οι διατάξεις του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας όσο και οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στο κέντρο της Πάτρας, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη έργα αστικών αναπλάσεων.

Ο κανονισμός που θα τεθεί προς έγκριση προβλέπει συγκεκριμένες διαδικασίες για την εγγραφή και ταυτοποίηση των χρηστών, ώστε να είναι γνωστό ποιος χρησιμοποιεί κάθε ποδήλατο. Παράλληλα, θα προβλέπεται η καταβολή εγγύησης κατά την παραλαβή του ποδηλάτου, ενώ θα υπάρχει και συγκεκριμένο χρονικό όριο δανεισμού.

Η χρήση των ποδηλάτων αναμένεται να είναι δωρεάν μέσα από ειδική εφαρμογή που ο κάθε χρήστης θα δίνει τα στοιχεία του, όμως το πλαίσιο θα περιλαμβάνει σαφείς κανόνες για τις υποχρεώσεις των χρηστών. Σε περίπτωση ζημιών, απώλειας ή κακής χρήσης του εξοπλισμού θα προβλέπονται κυρώσεις, με στόχο να αποτραπούν φαινόμενα βανδαλισμών και να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του συστήματος.

Το σύστημα των ηλεκτρικών ποδηλάτων θα αναπτυχθεί σε κεντρικά σημεία της Πάτρας, τα οποία επιλέχθηκαν ώστε να εξυπηρετούν τόσο το κέντρο όσο και περιοχές με αυξημένη κίνηση.

Σταθμοί φόρτισης και στάθμευσης έχουν εγκατασταθεί μεταξύ άλλων στον σταθμό του ΟΣΕ, την πλατεία Γεωργίου, την πλατεία Τριών Συμμάχων, στην πλατεία Ομονοίας, το Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, την πλατεία Μαρούδα και το Νότιο Πάρκο.

Οι διαδρομές που θα εξυπηρετεί το δίκτυο καλύπτουν συνολικά περίπου 5,5 χιλιόμετρα και συνδέουν κομβικά σημεία του κέντρου με την παραλιακή ζώνη της πόλης.

Οι ποδηλατόδρομοι που έχουν διαμορφωθεί περιλαμβάνουν τμήματα σε οδούς όπως η Αγίου Νικολάου, η Κανάρη, η Σισίνη και η Αλεξάνδρου Υψηλάντου, δημιουργώντας ένα βασικό πλέγμα μετακίνησης για ποδηλάτες εντός αστικού ιστού, ενώ το σχέδιο είναι οι διαδρομές να οδηγούν στον παραλιακό ποδηλατόδρομο.

Η λειτουργία του συστήματος συνδέεται με τις ευρύτερες παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται στο ιστορικό κέντρο της Πάτρας, όπου προωθούνται έργα αστικής αναβάθμισης και βελτίωσης της κινητικότητας.

Στόχος της δημοτικής αρχής είναι το ποδήλατο να αποτελέσει μια εναλλακτική επιλογή μετακίνησης για τους κατοίκους, περιορίζοντας τη χρήση του αυτοκινήτου στο κέντρο της πόλης και συμβάλλοντας στη μείωση της κυκλοφοριακής επιβάρυνσης.

Παράλληλα, η ενίσχυση της ποδηλατικής μετακίνησης θεωρείται σημαντικό βήμα για την προώθηση πιο φιλικών προς το περιβάλλον μορφών μεταφοράς.

Το επόμενο διάστημα θα δείξει αν το νέο σύστημα θα μπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσματικά και να ενταχθεί στην καθημερινότητα των πολιτών, μετατρέποντας το ποδήλατο σε ένα σταθερό στοιχείο της αστικής μετακίνησης στην Πάτρα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



