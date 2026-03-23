Πάτρα: Έρχεται η θεατρική παράταση «CHAKRAS»

Μια ακόμα ενδιαφέρουσα επιλογή στο θέατρο έχουν την δυνατότητα να απολαύσουν οι πατρινοί, καθώς την Παρασκευή 27 Μαρτίου θα ξεκινήσουν οι παραστάσεις της παραγωγής «CHAKRAS» της Λίλιαν Δημητρακοπούλου

Την παράσταση ανεβάζει η θεατρική Εταιρεία “Επίλογος ΑΜΚΕ” η οποία επέστρεψε μετά τις επιτυχημένες παραστάσεις • “Το παιχνίδι του δολοφόνου” σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Παπαδάκη το 2022 στο θέατρο “Αγορά” & • “Πέφτει η νύχτα στο Σαμονί” σε σκηνοθεσία Μιλτιάδη Παπλά το 2024 στο θέατρο “Όροφως”,

Η ανακοίνωση από τον “Επίλογο» αναφέρει: «Η παράσταση θα ανεβεί στο θέατρο «Αγορά» από 27/03, σε συνεργασία με τους Hypocrites & ΜέθιΑν, με την νέα της παραγωγή, παρουσιάζοντας την αστυνομική κωμωδία «CHAKRAS της Λίλιαν Δημητρακοπούλου σε σκηνοθεσία Μιλτιάδη Παπλά»

Λίγα λόγια για το έργο …

Ύστερα από 20 ολόκληρα χρόνια, η Έλεν Τσάκρας, η μεγαλύτερη εν ζωή δασκάλα, ενεργειακής εξισορρόπησης, επιστρέφει από την Αμερική στην Ελλάδα, μετά από πρόσκληση του παλιού της φίλου, Ιάσωνα Ιακωβίδη, πρωτοκλασάτου υπουργού της κυβέρνησης.

Κατά το διάστημα της διαμονής της στη περίφημη βίλα, θα γνωρίσει τον «κολλητό» φίλο του Ιάσωνα, Χριστόφορο Αλεξιάδη, Αρχηγό της αστυνομίας και την Λάρα Κράσκο, «φίλη» και ….. , που διαμένει στο σπίτι.

Η Έλεν με τις μοναδικές ικανότητες που διαθέτει, μπορεί να επικοινωνεί με το σύμπαν – και όχι μόνο – αλλά και να «διαβάζει» τις σκέψεις και τα ενεργειακά πεδία, ανθρώπων, ζώων, πραγμάτων …. σοκαρισμένη, αποκαλύπτει στον Ιάσωνα, πως στη βίλα του έχει γίνει φόνος, και αν δεν έχει γίνει, θα γίνει οπωσδήποτε.

Κάπως έτσι ξεκινάνε όλα, περιπλέκοντας τα 4 πρόσωπα σε έναν ιστό μυστηρίου και σκοτεινών μυστικών.

Κάπως έτσι θα πορευτούν και θα τελειώσουν όλα, ή όλοι ; ή όλα και όλοι ;

Παίζουν με σειρά εμφάνισης

Βίκυ Σταυροπούλου

Θέμιδα Ιωάννου

Βαγγέλης Μιχάλης

Γιώργος Παράμερος

Από 27/3/26 και κάθε

Παρασκευή & Σάββατο στις 21:15 & Κυριακή στις 20:30

Στο θέατρο ”Αγορά” (Καραϊσκάκη 149 Πάτρα)

Τιμή εισιτηρίου

14€ (Κανονικό)

12€ (Μειωμένο, Ομαδικά 10 ατόμων και άνω & Φοιτητές)

10€ (Ατέλεια & Άνεργοι)

Τηλέφωνα κρατήσεων

6906-558899″.

