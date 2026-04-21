Πάτρα: Εργατικό ατύχημα στη Βιομηχανική Περιοχή, τραυματισμός 50χρονου
Ο άτυχος άνδρας εργαζόταν ως χειριστής πρέσας ξυλείας
Στη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών είχαμε σήμερα (21/04/2026) εργατικό ατύχημα με τραυματισμό άνδρα ηλικίας περίπου 50 χρόνων.
Ο άτυχος άνδρας, σύμφωνα με πληροφορίες, εργαζόταν ως χειριστής πρέσας ξυλείας και κατά την εργασία του τραυματίστηκε στα δάχτυλα του χεριού του.
Έτσι άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ο 50χρονος τραυματία στο νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας» προκειμένου να του παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News