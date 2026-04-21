Πάτρα: Εργατικό ατύχημα στη Βιομηχανική Περιοχή, τραυματισμός 50χρονου

Στη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών είχαμε σήμερα (21/04/2026) εργατικό ατύχημα με τραυματισμό άνδρα ηλικίας περίπου 50 χρόνων.

Πάτρα: Γκέτο απέναντι από το Ρωμαϊκό Στάδιο – Ανασφάλεια στην περιοχή

Ο άτυχος άνδρας, σύμφωνα με πληροφορίες, εργαζόταν ως χειριστής πρέσας ξυλείας και κατά την εργασία του τραυματίστηκε στα δάχτυλα του χεριού του.

Έτσι άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ο 50χρονος τραυματία στο νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας» προκειμένου να του παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.

