Πάτρα: Έσβησε η φωτιά στην Ακτή Δυμαίων

Με άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής γρήγορα τέθηκε υπό έλεγχο και ακολούθως σβήστηκε η φωτιά στην Πάτρα στην περιοχή της Ακτής Δυμαίων.

Πάτρα: Φωτιά σε πρώην αποθήκες του Δήμου, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ

Πλέον ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από τις Αρμόδιες Αρχές, προκειμένου να ξεκαθαριστεί τι ακριβώς συνέβη.

