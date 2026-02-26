Πάτρα: Έσβησε η φωτιά στην Ακτή Δυμαίων
Καταλυτική η έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής
Με άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής γρήγορα τέθηκε υπό έλεγχο και ακολούθως σβήστηκε η φωτιά στην Πάτρα στην περιοχή της Ακτής Δυμαίων.
Πάτρα: Φωτιά σε πρώην αποθήκες του Δήμου, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
Πλέον ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από τις Αρμόδιες Αρχές, προκειμένου να ξεκαθαριστεί τι ακριβώς συνέβη.
