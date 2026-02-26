Πάτρα: Φωτιά σε πρώην αποθήκες του Δήμου, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ

Στην Πάτρα γύρω στις 20.15 σήμερα (26/2/2026) φωτιά ξέσπασε στην Ακτή Δυμαίων σε πρώην αποθήκες του Δήμου. Ενημερώθηκε η Πυροσβεστική και ήδη επιχειρούν 5 οχήματα της Πυροσβεστικής με 10 άνδρες.

«Απαιτούμε απονομή δικαιοσύνης», συμμετοχή του Ο.Ε.Β.Ε.Σ.Ν.Α στην κινητοποίηση για τα Τέμπη

Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



