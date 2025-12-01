Πάτρα: Έτσι συνελήφθη ο 45χρονος για διακίνηση ναρκωτικών

Στην Πάτρα στα χέρια των αστυνομικών της Άμεσης Δράσης «έπεσε» 45χρονος, ο οποίος κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Μάλιστα η σύλληψη πραγματοποιήθηκε έπειτα από έλεγχο, κατά τον οποίο οι αρχές εντόπισαν σημαντικές ποσότητες απαγορευμένων ουσιών στην κατοχή του.

Πάντως σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκαν πάνω από 225 γραμμάρια λευκής κρυσταλλικής σκόνης σε μορφή βράχου, περίπου 17 γραμμάρια καφέ σκόνης, 27 γραμμάρια κάνναβης, καθώς και δεκάδες χαρτάκια εμποτισμένα με ναρκωτικές ουσίες. Ακολούθως όλες οι ποσότητες κατασχέθηκαν και στάλθηκαν για εργαστηριακή εξέταση.

Πλέον ο 45χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πατρών, ο οποίος θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση. ‘Οπως προβλέπεται την προανάκριση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πατρών, που διερευνά το ενδεχόμενο ο συλληφθείς να εμπλέκεται σε ευρύτερο κύκλωμα διακίνησης.

