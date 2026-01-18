Πάτρα – Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Δύο χρόνια προετοιμασίας, πού στρέφονται οι έρευνες

Η 16χρονη Λόρα προετοίμαζε την εξαφάνισή της δύο χρόνια. Πιθανή χρήση πλαστού διαβατηρίου μητέρας.

Πάτρα - Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Δύο χρόνια προετοιμασίας, πού στρέφονται οι έρευνες
18 Ιαν. 2026 12:18
Pelop News

Οι έρευνες για την 16χρονη Λόρα, που αγνοείται από τις 8 Ιανουαρίου 2026 στην Πάτρα, έχουν πλέον σαφή κατεύθυνση: η ανήλικη φαίνεται να είχε προετοιμάσει την εξαφάνισή της επί δύο ολόκληρα χρόνια, ενώ οι Αρχές θεωρούν πολύ πιθανό να έχει ήδη εγκαταλείψει τη χώρα, χρησιμοποιώντας πλαστό διαβατήριο με τα στοιχεία της μητέρας της, με την οποία μοιάζει ιδιαίτερα.

Διαβάστε επίσης: Πάτρα: Νέα δεδομένα στην εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα – Στο τραπέζι το ενδεχόμενο οργανωμένου σχεδίου

Σύμφωνα με πληροφορίες από καταθέσεις μαρτύρων και μελών της οικογένειας, η απόφαση της Λόρα να φύγει σχηματίστηκε λίγο μετά την άφιξή της στην Ελλάδα, επηρεασμένη από τη συμπεριφορά του πατέρα της και τα προβλήματα προσαρμογής στο νέο περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, η ανήλικη φέρεται να συγκέντρωνε χρήματα με κάθε τρόπο – μεταξύ άλλων ασχολούμενη με το πλέξιμο και πωλώντας χειροποίητα ρούχα και αντικείμενα – ενώ σχεδίαζε με λεπτομέρεια το σχέδιό της.

Πιθανή χρήση πλαστού διαβατηρίου

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι η 16χρονη φωτογράφισε τα στοιχεία του διαβατηρίου της μητέρας της, προκειμένου να δημιουργήσει πλαστό έγγραφο εκμεταλλευόμενη την έντονη ομοιότητα μεταξύ τους. Η διαφορά ηλικίας δεν φαίνεται εύκολα, γεγονός που ενισχύει το σενάριο εξόδου από τη χώρα.

Με βάση αυτό το εύρημα, οι Αρχές έχουν έρθει σε άμεση επαφή με τις γερμανικές αρχές, ενημερώνοντάς τις για την πιθανή παρουσία της ανήλικης στη Γερμανία.

Τα τρία κύρια σημεία των ερευνών

Οι έρευνες εστιάζουν πλέον σε τρία βασικά πεδία:

  1. Οδός Αιγίου, Ζωγράφου: Θεωρείται κομβικό σημείο, καθώς εκεί είχε ραντεβού με συγκεκριμένο πρόσωπο μετά την αναχώρησή της από την Πάτρα.
  2. WiFi και μηνύματα: Η ανήλικη επικοινωνούσε με άγνωστο πρόσωπο μέσω διαδικτύου, γεγονός που εξετάζεται ενδελεχώς.
  3. Αναζητήσεις στο διαδίκτυο: Είχε πραγματοποιήσει έρευνες για τρόπους διαφυγής χωρίς να αφήσει ίχνη, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης στοιχείων τρίτου προσώπου.

Η ΕΛ.ΑΣ. δεν αποκλείει την ύπαρξη τρίτου προσώπου (ενήλικα) που συνέδραμε ή συνεχίζει να συνδράμει την 16χρονη. Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ελέγχους σε αεροδρόμια, λιμάνια, ΚΤΕΛ και σιδηροδρομικούς σταθμούς, ενώ έχει δρομολογηθεί συνεργασία με Europol και Interpol.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:06 Πάτρα: Σύλληψη οδηγού μοτοσυκλέτας, οδηγούσε χωρίς άδεια κυκλοφορίας
13:00 Στη Δυτική Ελλάδα το «μάτι» των ΗΠΑ: «Ρουτίνα» η διέλευση Global Hawk από την περιοχή
12:51 Τσουκαλάς: «Εικονική πραγματικότητα» η ανάρτηση Μητσοτάκη
12:41 Τα νέα εργαλεία της ΚΑΠ για αγρότες, κτηνοτρόφους και μεταποιητικές επιχειρήσεις
12:31 Πάτρα: Με το «καλημέρα» του Καρναβαλιού, σύλληψη για δυνατή μουσική
12:24 Χειμωνιάτικο τοπίο: Στα «λευκά» πολλές περιοχές της χώρας, δείτε πού το έστρωσε για τα καλά!
12:18 Πάτρα – Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Δύο χρόνια προετοιμασίας, πού στρέφονται οι έρευνες
12:10 Χατζηδάκης: Από επιδοτήσεις και αποζημιώσεις στην πραγματική αγροτική ανάπτυξη
12:03 Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες – Σημαντικό αποτύπωμα και στη Δυτική Ελλάδα
11:53 Έπεσαν κομμάτια από το ταβάνι πάνω σε αθλήτρια ΒΙΝΤΕΟ
11:53 Ουκρανία: Δύο νεκροί και δεκάδες τραυματίες από μαζική ρωσική επίθεση με πάνω από 200 drones
11:45 Αμοιβαία Κεφάλαια: Ρεκόρ 21 ετών με ενεργητικό 29,4 δισ. ευρώ το 2025
11:29 Eurovision 2026: Δείτε τα 14 πρώτα τραγούδια που διεκδικούν την πρόκριση – Σήμερα ο Β’ ημιτελικός
11:18 Ιράν: Τουλάχιστον 5.000 νεκροί στις διαδηλώσεις
11:10 «Λευκή» απόδραση στον Χελμό: Κοσμοπλημμύρα στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων ΒΙΝΤΕΟ
10:57 Ινδονησία: Εντοπίστηκαν συντρίμμια του αγνοούμενου αεροσκάφους ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
10:51 Τραγωδία στην Ιεράπετρα: Νεκρός 70χρονος μετά από φωτιά στο σπίτι του
10:43 Τραμπ: Ποιος ο στόχος των δασμών 10% σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες για την Γροιλανδία
10:35 Μητσοτάκης: «Το πλαίσιο στήριξης των αγροτών έχει ήδη ανακοινωθεί» – Τι λέει για φρεγάτα «Κίμων», απασχόληση και υγεία και δικαιοσύνη.
10:26 Γεωργιάδης: Έρχεται δεύτερο ισχυρό κύμα γρίπης τον Φεβρουάριο, έκκληση για άμεσο εμβολιασμό
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17-18/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ