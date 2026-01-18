Πάτρα – Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Δύο χρόνια προετοιμασίας, πού στρέφονται οι έρευνες

Οι έρευνες για την 16χρονη Λόρα, που αγνοείται από τις 8 Ιανουαρίου 2026 στην Πάτρα, έχουν πλέον σαφή κατεύθυνση: η ανήλικη φαίνεται να είχε προετοιμάσει την εξαφάνισή της επί δύο ολόκληρα χρόνια, ενώ οι Αρχές θεωρούν πολύ πιθανό να έχει ήδη εγκαταλείψει τη χώρα, χρησιμοποιώντας πλαστό διαβατήριο με τα στοιχεία της μητέρας της, με την οποία μοιάζει ιδιαίτερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από καταθέσεις μαρτύρων και μελών της οικογένειας, η απόφαση της Λόρα να φύγει σχηματίστηκε λίγο μετά την άφιξή της στην Ελλάδα, επηρεασμένη από τη συμπεριφορά του πατέρα της και τα προβλήματα προσαρμογής στο νέο περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, η ανήλικη φέρεται να συγκέντρωνε χρήματα με κάθε τρόπο – μεταξύ άλλων ασχολούμενη με το πλέξιμο και πωλώντας χειροποίητα ρούχα και αντικείμενα – ενώ σχεδίαζε με λεπτομέρεια το σχέδιό της.

Πιθανή χρήση πλαστού διαβατηρίου

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι η 16χρονη φωτογράφισε τα στοιχεία του διαβατηρίου της μητέρας της, προκειμένου να δημιουργήσει πλαστό έγγραφο εκμεταλλευόμενη την έντονη ομοιότητα μεταξύ τους. Η διαφορά ηλικίας δεν φαίνεται εύκολα, γεγονός που ενισχύει το σενάριο εξόδου από τη χώρα.

Με βάση αυτό το εύρημα, οι Αρχές έχουν έρθει σε άμεση επαφή με τις γερμανικές αρχές, ενημερώνοντάς τις για την πιθανή παρουσία της ανήλικης στη Γερμανία.

Τα τρία κύρια σημεία των ερευνών

Οι έρευνες εστιάζουν πλέον σε τρία βασικά πεδία:

Οδός Αιγίου, Ζωγράφου: Θεωρείται κομβικό σημείο, καθώς εκεί είχε ραντεβού με συγκεκριμένο πρόσωπο μετά την αναχώρησή της από την Πάτρα. WiFi και μηνύματα: Η ανήλικη επικοινωνούσε με άγνωστο πρόσωπο μέσω διαδικτύου, γεγονός που εξετάζεται ενδελεχώς. Αναζητήσεις στο διαδίκτυο: Είχε πραγματοποιήσει έρευνες για τρόπους διαφυγής χωρίς να αφήσει ίχνη, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης στοιχείων τρίτου προσώπου.

Η ΕΛ.ΑΣ. δεν αποκλείει την ύπαρξη τρίτου προσώπου (ενήλικα) που συνέδραμε ή συνεχίζει να συνδράμει την 16χρονη. Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ελέγχους σε αεροδρόμια, λιμάνια, ΚΤΕΛ και σιδηροδρομικούς σταθμούς, ενώ έχει δρομολογηθεί συνεργασία με Europol και Interpol.

