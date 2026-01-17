Πάτρα: Νέα δεδομένα στην εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα – Στο τραπέζι το ενδεχόμενο οργανωμένου σχεδίου

Δέκα ημέρες μετά την εξαφάνιση της 16χρονης από την Πάτρα, η έρευνα αλλάζει κατεύθυνση, με τις αρχές να απομακρύνονται από το σενάριο της απλής φυγής και να εξετάζουν πιο σύνθετες παραμέτρους.

17 Ιαν. 2026 12:36
Δέκα ολόκληρες ημέρες μετά την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα, η υπόθεση παραμένει ανεξιχνίαστη, με τις εξελίξεις να προκαλούν ολοένα και μεγαλύτερο προβληματισμό στις Αρχές.

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία φαίνεται να απομακρύνουν το ενδεχόμενο μιας απλής φυγής ανηλίκου, καθώς οι κινήσεις της Λόρας πριν χαθούν τα ίχνη της δείχνουν προετοιμασία που δεν συνάδει εύκολα με την ηλικία της. Χρόνοι, διαδρομές και επιλογές που καταγράφονται μέσα από υλικό καμερών ασφαλείας και μαρτυρίες εξετάζονται προσεκτικά, συνθέτοντας ένα παζλ με πολλά κενά αλλά και κρίσιμα ερωτήματα.

Οι Αρχές διερευνούν πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο ύπαρξης οργανωμένου σχεδίου εξαφάνισης, καθώς και το αν υπήρξε τρίτο πρόσωπο που ενδεχομένως καθοδήγησε την ανήλικη ή τη βοήθησε να απομακρυνθεί από το περιβάλλον της. Παράλληλα, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο η 16χρονη να προσπαθούσε να ξεφύγει από μια κατάσταση που η ίδια βίωνε ως αδιέξοδη.

Την ίδια ώρα, η αγωνία κορυφώνεται. Η φωτογραφία της Λόρας έχει αναρτηθεί σε δεκάδες στάσεις λεωφορείων και δημόσια σημεία όχι μόνο στην Πάτρα, αλλά και στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις, σε μια προσπάθεια να εντοπιστεί οποιοδήποτε ίχνος της.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στις πληροφορίες που προέρχονται από το οικογενειακό περιβάλλον. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η μητέρα της 16χρονης δείχνει τη φωτογραφία της κόρης της σε αγνώστους, σε μια επίμονη και απελπισμένη προσπάθεια να συγκεντρώσει κάθε πιθανό στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει στον εντοπισμό της.

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται και καταθέσεις συμμαθητριών της Λόρας, οι οποίες φέρονται να ανέφεραν περιστατικά κακοποίησης από τον πατέρα της ανήλικης. Οι συγκεκριμένες μαρτυρίες, σε συνδυασμό με το παρελθόν της οικογένειας στη Γερμανία, αξιολογούνται προσεκτικά από τις Αρχές, καθώς ενδέχεται να αποτελούν κρίσιμο κρίκο στην κατανόηση των λόγων που οδήγησαν τη Λόρα να απομακρυνθεί από την οικογένειά της και, ενδεχομένως, και από τη χώρα.

Όπως τονίζεται από αρμόδιες πηγές, μέχρι στιγμής δεν έχει αποδοθεί καμία ευθύνη, ενώ η έρευνα συνεχίζεται με κάθε πιθανό σενάριο ανοιχτό.

