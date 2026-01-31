Πάτρα-Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Βίντεο τη δείχνει να αγοράζει εισιτήριο για Γερμανία – «Είχε φύγει πριν δηλωθεί» λέει η ΕΛΑΣ

Η υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα παίρνει νέα τροπή, καθώς –σύμφωνα με όσα ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου– όλα δείχνουν ότι το κορίτσι είχε ήδη κινηθεί εκτός χώρας, προτού καν δηλωθεί η εξαφάνιση στο τμήμα.

Η 16χρονη φέρεται να έφυγε τις πρωινές ώρες της 8ης Ιανουαρίου από την περιοχή όπου διαμένει στην Πάτρα και να έφτασε άμεσα στην Αθήνα. Από υλικό καμερών που είχαν στη διάθεσή τους οι αστυνομικοί, προκύπτει πως η μετακίνησή της προς την πρωτεύουσα πιθανότατα έγινε με ταξί. Στη συνέχεια, η ανήλικη εμφανίζεται να αγοράζει αεροπορικό εισιτήριο για απογευματινή πτήση (στις 17:30) με προορισμό πόλη της Γερμανίας, ενώ η ίδια πληροφορία συνδέθηκε και με βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή της αγοράς εισιτηρίου για Φρανκφούρτη.

Το χρονικό σημείο που «κλειδώνει» τη νέα διάσταση της υπόθεσης είναι η ώρα της δήλωσης εξαφάνισης. Όπως ειπώθηκε στην ΕΡΤ και στην εκπομπή Σαββατοκύριακο από τις 5, οι γονείς έφτασαν στο αστυνομικό τμήμα γύρω στις 20:00 για να δηλώσουν ότι το παιδί αγνοείται, ενώ –με βάση την εκτίμηση που μεταφέρθηκε– «το παιδί είχε ήδη προσγειωθεί στη Γερμανία».

Το μεγάλο ερώτημα: ταξίδεψε τελικά;

Παρότι η εικόνα που σχηματίζεται δείχνει μετακίνηση προς το εξωτερικό, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί και το ενδεχόμενο η 16χρονη να μην ταξίδεψε τελικά. Ο λόγος είναι ότι, παρά τις επανειλημμένες ενέργειες της αστυνομίας, δεν υπήρξε επίσημη επιβεβαίωση από τη συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία από την οποία γνωρίζουν πως εκδόθηκε το εισιτήριο.

Όπως αναφέρθηκε, έχουν σταλεί τρεις φορές (στις 12, 16 και 18 Ιανουαρίου) έγγραφα προς όλες τις εταιρείες με τις οποίες θα μπορούσε να γίνει αεροπορικό ταξίδι προς τη Γερμανία. Ωστόσο, η εταιρεία που συνδέεται με το επίμαχο εισιτήριο –σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.– δεν απάντησε, παρά το γεγονός ότι στην τρίτη υπόμνηση είχε επισημανθεί πως υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του παιδιού.





Επικοινωνία μέσω Europol και «χαμένα ίχνη»

Παρά το έλλειμμα επίσημων απαντήσεων στα πρώτα 48ωρα, οι αστυνομικοί κινήθηκαν μέσω Europol και ήρθαν σε επαφή με τις γερμανικές Αρχές, καθώς υπήρχε συγγενικό πρόσωπο στη Γερμανία. Η απάντηση που έλαβαν ήταν ότι η Λόρα δεν βρισκόταν με τον αδερφό της, ενώ οι γερμανικές υπηρεσίες ενημερώθηκαν πως, αν εντοπιστεί σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας, πρέπει να ειδοποιηθεί άμεσα η Ελληνική Αστυνομία.

Στην ίδια ενημέρωση περιγράφηκε και μια κρίσιμη ακολουθία κινήσεων: το παιδί φέρεται να αποχωρεί από την περιοχή της Ομόνοια, από συγκεκριμένο ταξιδιωτικό πρακτορείο, να επιβιβάζεται σε λεωφορείο που μεταφέρει επιβάτες προς το αεροδρόμιο και από εκεί «να φαίνεται ότι όντως έχει ταξιδέψει» – χωρίς όμως να υπάρχει επιβεβαίωση ούτε από την αεροπορική εταιρεία ούτε από τις γερμανικές Αρχές.

Οι έρευνες, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, επεκτάθηκαν και σε άλλες χώρες όπου υπάρχουν συγγενείς, χωρίς να προκύπτει ότι η 16χρονη έχει επικοινωνήσει μαζί τους. Έτσι, το βασικό συμπέρασμα που μένει, μέχρι να κλείσει επίσημα το κρίσιμο κενό των επιβεβαιώσεων, είναι ότι τα ίχνη της χάνονται από την Ελλάδα σε χρόνο-ρεκόρ και η αναζήτηση επικεντρώνεται πλέον στο ενδεχόμενο να βρίσκεται εκτός συνόρων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



