Πάτρα – Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία: Μια λαμπρή ιστορία 190 ετών – Απόψε η εκδήλωση στο Royal

Το κουβάρι με τα πολύτιμα νήματα της γνώσης, της παιδείας, των αξιών και του πολιτισμού που επί 190 χρόνια επεξεργάζεται η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία και τα Αρσάκεια Σχολεία θα ξετυλιχτεί στο πλαίσιο επετειακής εκδήλωσης που θα φιλοξενηθεί απόψε στην Πάτρα.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των εορτασμών για την ιστορική διαδρομή της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, η οποία από το 1836 υπηρετεί με συνέπεια την εκπαιδευτική αποστολή της, καλλιεργώντας τη γνώση, το ήθος και την πολιτισμική συνείδηση χιλιάδων μαθητών. Παράλληλα, η τιμητική αναφορά στον Οδυσσέα Ελύτη αναδεικνύει τη βαθιά σύνδεση της Παιδείας με την ποίηση, τη γλώσσα και το φως του ελληνικού πνεύματος.

Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία γεννήθηκε το 1836 διανύοντας μέχρι σήμερα μία σπουδαία διαδρομή πολύπλευρης προσφοράς στον άνθρωπο, στην παιδεία και στην κοινωνία ευρύτερα.

Χωρίς ποτέ να αποχωρίζεται τη ρίζα της γέννησής της, η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία έχει καταφέρει, μέσα στο διάβα των ετών, να χτίζει πάνω στα σταθερά υλικά της παράδοσης, με σύγχρονες μεθόδους, τη γνώση και να οπλίζει τους μαθητές της για τις προκλήσεις του μέλλοντος.

Τα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών υπό τον τίτλο: «Παιδεία, Οραμα και Φως» γιορτάζουν 190 χρόνια αδιάλειπτης προσφοράς στην ελληνική Παιδεία και τον Πολιτισμό, τιμώντας, παράλληλα, τη συμπλήρωση 30 χρόνων από τον θάνατο του μεγάλου Ελληνα ποιητή και νομπελίστα Οδυσσέα Ελύτη.

Με πρωτεργάτες της διοργάνωσης τους διευθυντές του Λυκείου Εμμανουήλ Πετράκη, του Γυμνασίου Νικόλαο Γιαννακόπουλο και του Δημοτικού Ηλέκτρα Γιαννούλη η αποψινή βραδιά είναι αφιερωμένη στις διαχρονικές αξίες της ελληνικής εκπαίδευσης, της γλώσσας και της πνευματικής δημιουργίας. Θα φιλοξενηθεί στο Royal Theater σήμερα στις 8 μ.μ.

Προσφώνηση θα απευθύνει ο πρόεδρος της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, καθηγητής Γεώργιος Μπαμπινιώτης, ο οποίος θ’ αναφερθεί στη διαχρονική συμβολή της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας και των Αρσακείων Σχολείων στη διαμόρφωση παιδευτικών και πολιτιστικών αξιών, καθώς και στη σημασία του έργου του Ελύτη για τη νεότερη ελληνική ταυτότητα.

Η βραδιά θα περιλαμβάνει καλλιτεχνικό και φιλολογικό πρόγραμμα, με αναγνώσεις ποιημάτων και μουσικές αποδόσεις εμπνευσμένες από το έργο του ποιητή, σε μια ατμόσφαιρα υψηλού συμβολισμού και συγκίνησης.

Η παρουσία του κοινού θ’ αποτελέσει ιδιαίτερη τιμή για τους διοργανωτές και μια ουσιαστική συμμετοχή στον εορτασμό μιας μακράς και δημιουργικής πορείας, που συνεχίζεται με το ίδιο όραμα και αφοσίωση.

