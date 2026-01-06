Πάτρα – Φονικό σε κλαμπ: Την Παρασκευή απολογούνται οι τρεις άνδρες για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου Κώστα

Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου έλαβαν οι τρεις άνδρες που εμφανίστηκαν αυτοβούλως στην Ασφάλεια Πατρών, λίγες ώρες πριν εκπνεύσει το αυτόφωρο, για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης.

Πρόκειται για δύο αδέλφια, ηλικίας 36 και 39 ετών, και έναν 29χρονο, οι οποίοι είχαν ταυτοποιηθεί από τις Αρχές και είχαν απασχολήσει την αστυνομία στο παρελθόν. Στο Δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας προσήχθησαν κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, ενώ τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για συμμετοχή σε ανθρωποκτονία και πρόκληση σωματικών βλαβών, κατά περίπτωση κατά συναυτουργία.

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν ανθρωποκτονία, πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών και συμμετοχή σε ανθρωποκτονία, όλες κατά συναυτουργία, όπως έγραε το pelop.gr