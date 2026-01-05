Πάτρα: Στα χέρια της Αστυνομίας τρεις κατηγορούμενοι για το φονικό σε κλαμπ

Αργά το βράδυ της Δευτέρας 5/01/2025, εμφανίστηκαν αυτοβούλως στο αστυνομικό μέγαρο της Ερμού, στην Πάτρα, τα τρία από τα πέντε άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί ως δράστες της φονικής επίθεσης με θύμα τον 30χρονο Κώστα Μπασιλάρη, σε νυχτερινό κατάστημα, τα ξημερώματα της Κυριακής 4/01/2025.

Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr μια ώρα πριν τα μεσάνυχτα, τα δυο αδέλφια γνωστά για υποθέσεις της «νύχτας» και ο πυγμάχος που εργαζόταν ως «πορτιέρης» σε καταστήματα της πόλης που είχαν κατονομαστεί εξαρχής από τους φίλους του νεκρού, συνοδευομένοι από τους δικηγόρούς τους παραδόθηκαν στην Αστυνομία, όπου και συνελήφθησαν.

Εξέλιξη που θεωρείτο θέμα χρόνου μετά τη χθεσινή παράδοση του βιντεοληπτικού υλικού, στα στελέχη της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρας που χειρίζονται την υπόθεση και το οποίο καταγράφει λεπτο προς λεπτό τι συνέβη εντός του καταστήματος.

Οπως ανέφεραν στο pelop.gr, πηγές από το περιβάλλον τους, σε αυτό φαίνεται πως οι «3» δεν είχαν καμία συμμετοχή στη θανάσιμη επίθεση που δέχθηκε ο 30χρονος και ως εκ τούτου από τη στιγμή που υπάρχει υλικό που αποδεικνύει τα πραγματικά γεγονότα, δεν είχαν κανένα λόγο να μην παρουσιαστούν στην Αστυνομία, πριν τη λήξη του αυτοφώρου.

Και οι «3» αρνούνται την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με θύμα τον 30χρονο.

Την ίδια ώρα αναζητούνται δυο ακόμα άτομα 26 και 30 ετών αντίστοιχα. Μάλιστα ο 26χρονος σύμφωνα με τα όσα έχουν καταγράψει οι κάμερες ασφαλείας στο εσωτερικό του νυχτερινού κέντρου, φαίνεται να είναι το πρόσωπο που επέφερε τα θανατηφόρα χτυπήματα στον 30χρονο, ενώ εκείνος κατευθυνόταν προς της έξοδο του μαγαζιού.

Οπως αποκάλυψε το pelop.gr, το καταγραφικό των καμερών αποτυπώνει με ακρίβεια το τι συνέβη με αποτέλεσμα ο νεαρός πατέρας Κώστας Μπασιλάρης, να καταλήξει, στην είσοδο της επιχείρησης.

Σε βίντεο φαίνεται, ο 30χρονος μετά το σοβαρό επεισόδιο εντός τους μαγαζιού, να φεύγει όρθιος, βαδίζοντας με κατεύθυνση την έξοδο, εκεί ωστόσο «συναντά» τον 26χρονο, ο οποίος αρχίζει να τον γρονθοκοπεί.

Εκείνο που σοκάρει σύμφωνα με τις περιγραφές στο pelop.gr, είναι η στιγμή που ενώ το θύμα βρίσκεται στο έδαφος, ο 26χρονος τον χτυπά στο κεφάλι με τον πόδι του, αρκετές φορές.

Στο βίντεο αρχικά, φαίνεται η παρέα των 4 ρομά, να βρίσκονται στο κατάστημα, να κάθονται σε ένα πάσο και να διασκεδάζουν. Περίπου 20 λεπτά αργότερα στο χώρο εμφανίζεται η δεύτερη παρέα. Οταν συναντιούνται χαιρετιούνται, αγκαλιάζονται και φιλιούνται με τους «5» που έχουν ταυτοποιηθεί ως δράστες της φονικής επίθεσης να κάθονται και αυτοί σε ένα πάσο.

Στην συνέχεια δυο ρομά, αρχίζουν και χορεύουν στο κέντρο του καταστήματος, μπροστά από την παρέα των «5». Από το βίντεο φαίνεται να τους παροτρύνουν να πάνε να χορέψουν πιο πέρα και ν’ ακολουθεί λεκτική λογομαχία. Μάλιστα, ένας εκ των δυο πατρινών αδελφών κατηγορουμένων, εμφανίζεται να μπαίνει στη μέση, να αγκαλιάζει και να φιλά τους ρομά. Φαίνεται πως η παρεξήγηση λήγει, ωστόσο καταγράφεται ο 26χρονος, να γρονθοκοπά ένα από τους ρομά. Κίνηση που πυροδοτεί την «έκρηξη» και ακολουθεί η συμπλοκή των δυο ομάδων διάρκειας περίπου ενός λεπτό.

Και ενώ φαίνεται πως η κατάσταση έχει εκτονωθεί, με το θύμα να φεύγει από εσωτερικό του καταστήματος κινούμενος προς την έξοδο, «πέφτει» πάνω στον 26χρονο, ο οποίος του καταφέρει θανάσιμα χτυπήματα, με το 30χρονο να σωριάζεται στο έδαφος και ακολούθως να τον χτυπά με το πόδι στο κεφάλι.

Αρχικά για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν τρια άτομα, τα οποία κατονομάστηκαν από τους φίλους του νεκρού, στους αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρων, που έχει αναλάβει την υποθεση. Επρόκειται για δυο αδέλφια και ένα πυγμάχο -«πορτιέρη» Ακολούθως έγινε γνωστή η ταυτότητα και δυο ακόμα δραστών 26 και 30 ετών αντίστοιχα, γνωστοί από την ενασχόληση τους με την πυγμαχία, γνώριμοι στις Αρχές από τη «νύχτα» και την εμπλοκή τους σε υποθέσεις ναρκωτικών.

