Πάτρα: Φωτιά σε διαμέρισμα 5ου ορόφου – Στο νοσοκομείο η 25χρονη ένοικος

Στιγμές αναστάτωσης σημειώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου (24/1) στην Πάτρα, όταν ξέσπασε πυρκαγιά στο σαλόνι διαμερίσματος στον 5ο όροφο πολυκατοικίας στην οδό Δελβίνου.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έφτασε άμεσα στο σημείο με δυνάμεις και κατάφερε να θέσει τη φωτιά υπό έλεγχο, πριν αυτή επεκταθεί σε άλλα δωμάτια του διαμερίσματος ή σε γειτονικά σπίτια της πολυκατοικίας.

Για προληπτικούς λόγους, η 25χρονη ένοικος του διαμερίσματος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η υγεία της, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Πατρών, ενώ στο σημείο βρέθηκαν και αστυνομικοί του Β’ Αστυνομικού Τμήματος για τη συνδρομή και τη διευκόλυνση της επιχείρησης.

