Πάτρα: Φωτιά σε διαμέρισμα 5ου ορόφου – Στο νοσοκομείο η 25χρονη ένοικος
Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην Πάτρα, όταν πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Δελβίνου. Η έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής απέτρεψε τα χειρότερα.
Στιγμές αναστάτωσης σημειώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου (24/1) στην Πάτρα, όταν ξέσπασε πυρκαγιά στο σαλόνι διαμερίσματος στον 5ο όροφο πολυκατοικίας στην οδό Δελβίνου.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έφτασε άμεσα στο σημείο με δυνάμεις και κατάφερε να θέσει τη φωτιά υπό έλεγχο, πριν αυτή επεκταθεί σε άλλα δωμάτια του διαμερίσματος ή σε γειτονικά σπίτια της πολυκατοικίας.
Για προληπτικούς λόγους, η 25χρονη ένοικος του διαμερίσματος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η υγεία της, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.
Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Πατρών, ενώ στο σημείο βρέθηκαν και αστυνομικοί του Β’ Αστυνομικού Τμήματος για τη συνδρομή και τη διευκόλυνση της επιχείρησης.
