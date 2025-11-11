Πάτρα – Γεωτρήσεις: Βάση υποστήριξης στο νέο λιμάνι, τονίζει ο ΟΛΠΑ – Η αντίδραση Πελετίδη

Η Πάτρα στο επίκεντρο των ερευνών για υδρογονάνθρακες. Ετοιμο το master plan του ΟΛΠΑ που προβλέπει υποστηρικτικές εγκαταστάσεις στην προβλήτα Αστιγγος. Αντίθετος ο δήμαρχος Πατρέων με τη χρήση του λιμανιού της Πάτρας ως χερσαίας βάσης υποστήριξης για τις επερχόμενες γεωτρήσεις στο Ιόνιο και την Κρήτη.

11 Νοέ. 2025 10:30
Η πρόσφατη ανακοίνωση της κοινής συνεργασίας ExxonMobil, Energean και Helleniq Upstream για την ερευνητική γεώτρηση στο Block 2 του Ιονίου σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας φάσης για τον ελληνικό ενεργειακό χάρτη και η Πάτρα μπαίνει στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων.

Η εξασφάλιση κατάλληλων λιμενικών υποδομών αποτελεί το υπ’ αριθμόν ένα ζητούμενο για τις εταιρείες που έχουν μισθώσει τα θαλάσσια μπλοκ σε Ιόνιο και Κρήτη, καθώς από αυτές θα εξαρτηθεί η ομαλή διεξαγωγή των ερευνητικών και μελλοντικά των παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Ωστόσο, ακόμη εκκρεμεί ο προσδιορισμός του λιμένα που δύναται να αξιοποιηθεί για σκοπούς έρευνας και ανάπτυξης υδρογονανθράκων, πράγμα που θα πρέπει να έχει επιλυθεί, προκειμένου να υπάρξει η οποιαδήποτε ερευνητική γεώτρηση στις ελληνικές θάλασσες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εταιρείες διερεύνησαν στο πρόσφατο παρελθόν τα λιμάνια της Κέρκυρας και της Ηγουμενίτσας προκειμένου να εξασφαλίσουν μια βάση για την εφοδιαστική τους αλυσίδα. Ωστόσο και οι δύο υποδομές παρουσιάζουν ελλείψεις.

Ανάμεσα στα ελληνικά λιμάνια της Δυτικής Ελλάδας, η Πάτρα διαθέτει ένα καθοριστικό προβάδισμα: είναι το μοναδικό στην ευρύτερη περιοχή που έχει ήδη χωροθετημένες δραστηριότητες υποστήριξης ερευνών και γεωτρήσεων στο νέο master plan του Οργανισμού Λιμένος Πατρών (ΟΛΠΑ) και το μόνο που λείπει είναι η υπογραφή και κύρωση του σχετικού προεδρικού διατάγματος από τα συναρμόδια υπουργεία.

Το σχέδιο προβλέπει ότι στο παλιό λιμάνι, εκεί όπου σήμερα λειτουργεί το εμπορευματικό τμήμα (προβλήτα Αστιγγος), θα μπορούν να αναπτυχθούν υποδομές upstream για την εξυπηρέτηση των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.

Οι πρώτες επαφές

Οι πρώτες επαφές είχαν γίνει ήδη από τον Οκτώβριο του 2023, όταν αντιπροσωπεία της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ), με επικεφαλής τον διευθύνοντα σύμβουλο Αρη Στεφάτο, καθώς και στελέχη της κοινοπραξίας ExxonMobil – HELLENiQ ENERGY, επισκέφθηκαν το λιμάνι της Πάτρας και συναντήθηκαν με τη διοίκηση του ΟΛΠΑ.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού, Παναγιώτης Αναστασόπουλος, δεσμεύεται από σύμφωνο εμπιστευτικότητας για τις προκαταρκτικές συμφωνίες που φέρονται να υπάρχουν, ωστόσο το σχόλιο που έκανε μετά την ανακοίνωση της τριπλής συνεργασίας λέει πολλά: «Η συμφωνία των ExxonMobil, Energean και Helleniq Upstream στο block 2 αποτελεί ορόσημο για την ενεργειακή αυτοδυναμία της Ελλάδας και αναβαθμίζει τη γεωστρατηγική της θέση. Το λιμάνι της Πάτρας είναι έτοιμο να στηρίξει αυτή τη νέα εθνική προοπτική».

Το Master Plan 

Σύμφωνα με το νέο σχεδιασμό του ΟΛΠΑ, στην προβλήτα Αστιγγος προβλέπεται η δυνατότητα προσωρινών εγκαταστάσεων της βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου. Οπως ανέφερε στην «Π» ο καθηγητής Γεωλογίας και διευθυντής του Ινστιτούτου Ερευνών Υδρογονανθράκων, Αβραάμ Ζεληλίδης, οι χερσαίες βάσεις τροφοδοτούν με υλικά, εξοπλισμό και προσωπικό τις εξέδρες ερευνών και άντλησης. Εκεί αποθηκεύονται και τα υλικά παρασκευής της λάσπης που χρησιμοποιείται για τη σταθεροποίηση της γεώτρησης. Η λάσπη αυτή παρασκευάζεται επί της πλατφόρμας, τόνισε ο κ. Ζεληλίδης. Πρακτικά η χερσαία βάση θα λειτουργεί ως συνεργείο, αποθήκη και διοικητικό κέντρο της εταιρείας που θα εκτελεί τις γεωτρήσεις, φιλοξενώντας προσωπικό, μηχανικούς και στελέχη που θα εγκατασταθούν στην Πάτρα. Η δραστηριότητα αυτή συνεπάγεται και οικονομική κινητικότητα: προμηθευτές από την τοπική αγορά, συνεργεία, ενοικιάσεις, υπηρεσίες logistics και νέες άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας τόσο στο λιμάνι όσο και στην πόλη.

Επίσης, στις θέσεις 12 (Αστιγγος) και 17 (Βόρεια Προβλήτα) προβλέπεται η πρόσδεση βοηθητικών πλοίων τύπου PSV (Platform Supply Vessel), μήκους έως 80 μέτρων, για τη μεταφορά εξοπλισμού και υλικών από και προς τη θαλάσσια πλατφόρμα. Οι εμπορικές χρήσεις των προβλητών θα διατηρηθούν στο ακέραιο, καθώς οι νέες δραστηριότητες θα είναι προσωρινού χαρακτήρα.

Διευκρινήσεις ΟΛΠΑ

Ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών Α.Ε. ενημερώνει ότι, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο σχεδιασμό και τις προβλεπόμενες διαδικασίες, η βάση υποστήριξης των ερευνών υδρογονανθράκων έχει εξ αρχής προβλεφθεί να λειτουργήσει στο Νότιο Λιμάνι της Πάτρας.

Η χωροθέτηση της βάσης στο Νότιο Λιμάνι αποτελεί εγκεκριμένη και τεχνικά κατάλληλη επιλογή, καθώς διαθέτει όλες τις αναγκαίες υποδομές. Ποτέ δεν υπήρξε σχεδιασμός ή πρόθεση εγκατάστασης στο κέντρο της πόλης  η θέση της βάσης ήταν και παραμένει στο Νότιο Λιμάνι.

Ο Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. λειτουργεί με απόλυτη διαφάνεια και σε πλήρη συνεργασία με όλες τις αρμόδιες αρχές, τηρώντας όλες τις προβλεπόμενες αδειοδοτήσεις και προδιαγραφές.

Η διαδικασία εποπτεύεται θεσμικά από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με στόχο τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής προστασίας, της ασφάλειας και της ομαλής συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων φορέων. Ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών παραμένει προσηλωμένος στον ρόλο του ως αναπτυξιακή πύλη της Δυτικής Ελλάδας, στηρίζοντας έργα που ενισχύουν την εθνική ενεργειακή ασφάλεια και την τοπική οικονομία, με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και στην κοινωνία.
