Πάτρα: Γιατί το Υπουργείο Οικονομικών δεν έδωσε τον Διακονιάρη; Μια άρνηση που μας πάει πίσω

Πολλές απορίες προκάλεσε στην Πάτρα η απόρριψη του αιτήματος του Δήμου Πατρέων για την παραχώρηση της κοίτης του Διακονιάρη.

Τι άλλαξε και από την αρχική αισιοδοξία που έλεγε ότι αφού το Υπερταμείο δεν ενδιαφέρεται για την έκταση και θα παραχωρούνταν «απλά και όμορφα» στον Δήμο, φτάσαμε στην άρνηση του υπουργείου Οικονομικών και της Κτηματικής Υπηρεσίας;

Η βασική εξήγηση έχει να κάνει με λόγους Πολιτικής Προστασίας και συγκεκριμένα με την αποτροπή πλημμυρών.

Ο Διακονιάρης ως χείμαρρος ουσιαστικά έχει μπαζωθεί και από πάνω του έχει κατασκευαστεί η λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου. Ομως, υπάρχει ένα παρακλάδι του χειμάρρου, αυτό που περνάει πίσω από την πλατεία Ποντιακού Ελληνισμού, το οποίο παραμένει στην αρχική του μορφή.

Ακριβώς αυτή την έκταση θέλει ο Δήμος Πατρέων να παραλάβει, ώστε να εκτελέσει εργασίες ανάπλασης από πάνω της, αλλά και στη γύρω περιοχή. Συγκεκριμένα, το αίτημα παραχώρησης αφορά την περιοχή του Διακονιάρη από τη λεωφόρο Γ. Παπανδρέου έως την οδό Αγίου Ιωάννη Πράτσικα.

Ουσιαστικά, ο Δήμος υποστηρίζει ότι το παρακλάδι του χειμάρρου είναι ανενεργό και δεν «κατεβάζει» νερό που να μην είναι διαχειρίσιμο. Ομως, όπως εξήγησε στην «Π» ο δήμαρχος Κώστας Πελετίδης, ο εργαζόμενος του υπουργείου που χειρίστηκε την υπόθεση, «είδε ποτάμι και εισηγήθηκε απόρριψη του αιτήματος», πιστεύοντας πως αυτό θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν είχε καλέσει τις υπηρεσίες του Δήμου για εξηγήσεις.

Οι πληροφορίες της «Π» αναφέρουν ότι το επόμενο διάστημα ο δήμαρχος Κώστας Πελετίδης θα βρεθεί στην Αθήνα για να έχει συνάντηση με επιτελείς του υπουργείου Οικονομικών, ώστε να εξηγήσει αρχικά ότι πρόκειται για έναν ανενεργό χείμαρρο, αλλά και ότι για τα όμβρια ύδατα που περνούν από εκεί, θα γίνουν όλες οι απαραίτητες κατασκευές, ώστε να διοχετεύονται σε άλλο αγωγό, ώστε να συνεχίζεται η ροή τους προς τη θάλασσα.

Εκτιμάται δε, ότι το αίτημα απορρίφθηκε ελαφρά τη καρδία και πως η πιο ενδελεχής εξέτασή του θα φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα για τη θετική έκβαση του αιτήματος για την πόλη.

Ωστόσο, οι ανωτέρω περιγραφές σημαίνουν αρκετή καθυστέρηση για την υλοποίηση του έργου, που έχει ξεκινήσει να σχεδιάζεται από τον Δήμο εδώ και περίπου πέντε χρόνια. Στόχος του έργου θα είναι να μετατραπεί ένας υποβαθμισμένος χώρος σε ζώνη πρασίνου, περιπάτου και ποδηλάτου.

Το σχέδιο του Δήμου προβλέπει τη δημιουργία ζώνης ανάπλασης από την Ακτή Δυμαίων έως την οδό Ακρωτηρίου, με πεζόδρομο, ποδηλατόδρομο και αναβάθμιση των κοινοχρήστων χώρων εκατέρωθεν. Το έργο έχει ενταχθεί στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και εκτιμάται ότι θα κοστίσει περίπου 1,5 εκατ. ευρώ.

Οι εκτιμήσεις πάντως του κ. Πελετίδη για το πότε θα μπορούσε να ολοκληρωθεί το έργο, πλέον δεν είναι αρκετά αισιόδοξες. Με χθεσινή δήλωσή του στην «Π», επισήμανε ότι «θα χάσουμε χρόνο για να τους πείσουμε ότι πρόκειται για μια νεκρή κοίτη και έτσι ένα έργο που θα μπορούσε να προχωρήσει σύντομα, θα γίνει σε 10 χρόνια».

