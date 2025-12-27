Πάτρα: Γιορτινές μέρες στο Πολύεδρο – Τέχνη, μουσική και δράσεις μέχρι την Πρωτοχρονιά

Με εκθέσεις εικαστικών, μουσικές βραδιές, μικρές γιορτινές αγορές και δράσεις για παιδιά, το Πολύεδρο στην Πάτρα συνεχίζει και αυτές τις ημέρες να αποτελεί σημείο συνάντησης της τέχνης και της γιορτής.

27 Δεκ. 2025 15:16
Pelop News

Γιορτινή ατμόσφαιρα, τέχνη και ανθρώπινες συναντήσεις συνθέτουν και φέτος το χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα στο Πολύεδρο, που συνεχίζει τις δράσεις του από τις 29 Δεκεμβρίου έως και τις πρώτες ημέρες του νέου χρόνου.

Στους χώρους του Πολύεδρου φιλοξενείται η ομαδική εικαστική έκθεση «Μεταξύ Σιωπής, Μνήμης και Ανέμου», με έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, εφαρμογών και φωτογραφίας. Η έκθεση παραμένει ανοιχτή, προσκαλώντας το κοινό σε μια πολυεπίπεδη εικαστική εμπειρία.

Παράλληλα, έως και τις 5 Ιανουαρίου, μικρές εκθέσεις με αντικείμενα τέχνης, κεραμικά, συλλεκτικά βιβλία, κοσμήματα και κεριά απλώνονται στο βιβλιοπωλείο, στο κατάστημα, στη γκαλερί και σε όλους τους χώρους του Πολύεδρου, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό γιορτινό σκηνικό.

Μουσική και γιορτή

Τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, στις 8 μ.μ., το Πολύεδρο υποδέχεται τους Κανταδόρους και τη χορωδία «Santa Maura» του Συλλόγου Λευκαδίων Πάτρας, σε μια εορταστική μουσική βραδιά υπό τη διεύθυνση της Δήμητρας Αψομώτου.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς

Όπως κάθε χρόνο, την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου, στις 3 μ.μ., φίλοι, αναγνώστες, συγγραφείς και καλλιτέχνες συναντιούνται στην καθιερωμένη κοπή της πίτας, με μουσικές, δώρα και ευχές για τη νέα χρονιά.

Δράση για παιδιά

Το Σάββατο 3 Ιανουαρίου, από 10:30 έως 12:30, πραγματοποιείται εκπαιδευτική δράση για παιδιά, προσφέροντας δημιουργικό παιχνίδι και επαφή με την τέχνη σε γιορτινό κλίμα.

Το Πολύεδρο εύχεται καλή χρονιά και έναν νέο χρόνο γεμάτο έμπνευση, δημιουργία και ανθρώπινες στιγμές.

