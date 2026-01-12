Πάτρα: Γυναίκα απειλούσε να πέσει από ταράτσα – Σωτήρια η επέμβαση αστυνομικών ΒΙΝΤΕΟ

Δραματικές στιγμές στην οδό Ιωσήφ Μάγερ – Στο σημείο αστυνομία, πυροσβεστική και ψυχολόγοι – Φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα

12 Ιαν. 2026 14:28
Pelop News

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι στην Πάτρα, όταν γυναίκα απείλησε να πέσει από την ταράτσα πολυκατοικίας, κινητοποιώντας άμεσα τις Αρχές. Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Ιωσήφ Μάγερ, στο στενό που οδηγεί προς την Αγίου Διονυσίου, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, ενώ κλήθηκαν και ψυχολόγοι για τη διαχείριση της κρίσιμης κατάστασης. Η περιοχή αποκλείστηκε προληπτικά, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια πολιτών και διερχομένων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα και να βρίσκεται αντιμέτωπη με έξωση από την κατοικία της, γεγονός που –κατά τις ίδιες πηγές– φαίνεται να συνέβαλε στην ψυχολογική της φόρτιση.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε συντονισμένες προσπάθειες για να την προσεγγίσουν και να την ηρεμήσουν, δίνοντας μάχη με τον χρόνο προκειμένου να την μεταπείσουν. Οι δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν καταγράφηκαν και σε βίντεο, το οποίο δείχνει την ένταση της επιχείρησης και την προσπάθεια των διασωστών να αποτρέψουν το μοιραίο.

Τελικά, ο άνθρωπος που μιλούσε μαζί της για αρκετή ώρα, κατάφερε να την τραβήξει από την άκρη της οροφής και στη συνέχεια την κράτησαν οι αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σημείο. Χάρη στην ψυχραιμία και την άμεση επέμβαση των Αρχών, η γυναίκα απομακρύνθηκε με ασφάλεια από το επικίνδυνο σημείο, με την κατάσταση της υγείας της να μην εμπνέει ανησυχία.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ αναμένεται να δοθεί ψυχολογική υποστήριξη στη γυναίκα. Οι Αρχές υπενθυμίζουν ότι σε περιπτώσεις κρίσης υπάρχουν διαθέσιμες δομές και γραμμές βοήθειας για όποιον χρειάζεται στήριξη.

Πάτρα: Γυναίκα απειλούσε να πέσει από ταράτσα – Σωτήρια η επέμβαση αστυνομικών ΒΙΝΤΕΟ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/01/2026
