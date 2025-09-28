Πάτρα: Η ακρίβεια διώχνει τους φοιτητές
Η πρυτανική αρχή καλεί τις τοπικές αρχές να αγκαλιάσουν το φοιτητικό κόσμο. Περιφέρεια και Δήμος θα ανταποκριθούν;
Οπως έγραφε η «Π» ο πρύτανης Χρήστος Μπούρας, χαρακτήρισε «εχθρική» την πόλη της Πάτρας προς τους φοιτητές της, τονίζοντας ότι το υψηλό κόστος φοίτησης στην Πάτρα διώχνει τους εκτός Αχαΐας φοιτητές. Ανακοίνωσε δε ότι είναι σε εξέλιξη σχετική μελέτη, η οποία δείχνει ότι υπάρχει μείωση των εισερχόμενων φοιτητών από άλλες περιοχές της χώρας. «Κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου. Ενοίκια και εισιτήρια είναι πολύ ακριβά» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μπούρας.
Χρήστος Μπούρας στο «Εύρηκα»: Ανταγωνισμός μας είναι τα όνειρα των φοιτητών μας
Η πρυτανική αρχή δεν έχει σταματήσει να δίνει μάχη ώστε να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης των 35.000 φοιτητών στην Πάτρα.
Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας εντασσόταν και η χθεσινή συνάντηση με μέλη της διοίκησης του Αστικού ΚΤΕΛ. Η συνάντηση αυτή ήταν αποτέλεσμα της επιστολής που είχε στείλει πριν από δύο εβδομάδες η αντιπρύτανης Φοιτητικής Μέριμνας Λένα Αλμπάνη στον εκπρόσωπο επικοινωνίας με τη διοίκηση του Αστικού ΚΤΕΛ Πάτρας Θάνο Χατζηελευθερίου με την οποία έθετε το θέμα του υψηλού κόστους του φοιτητικού εισιτηρίου.
Οπως εξηγεί η κ. Αλμπάνη στην επιστολή τηςμ το θέμα αυτό «μας έχει διαβιβαστεί επανειλημμένα τόσο από φοιτητές όσο και από γονείς τους: την ανάγκη αναπροσαρμογής και μείωσης του κόστους των φοιτητικών εισιτηρίων στα δρομολόγια του Αστικού ΚΤΕΛ Πατρών». Η ίδια τονίζει ότι «η οικονομική επιβάρυνση που συνεπάγεται η καθημερινή μετακίνηση -ιδίως για φοιτητές που διαμένουν εκτός της πανεπιστημιούπολης- είναι ιδιαίτερα υψηλή, ιδίως υπό το πρίσμα των αυξημένων οικονομικών πιέσεων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι οικογένειες. Η μείωση της τιμής των φοιτητικών εισιτηρίων θα αποτελούσε ένα ουσιαστικό μέτρο κοινωνικής ευαισθησίας και στήριξης, το οποίο θα ενίσχυε την ισότιμη πρόσβαση όλων των φοιτητών στη γνώση, θα διευκόλυνε την αδιάλειπτη συμμετοχή τους στις σπουδές τους και θα συνέβαλε στη διατήρηση ενός κλίματος ακαδημαϊκής ισότητας και
μέριμνας».
Η ανταπόκριση από την πλευρά του Αστικού ΚΤΕΛ ήταν άμεση επιδιώκοντας διά ζώσης συνάντηση, η οποία έγινε την Παρασκευή 26/9. Στη διάρκεια αυτής έγινε μία ουσιαστική συζήτηση, με τον κ. Χατζηελευθερίου και την κ. Ρήγα να ανακοινώνουν την απόφασή τους να εφαρμόσουν και φέτος τη μείωση που ίσχυσε πέρυσι. Από κει και πέρα, όμως, επανέλαβαν ότι δεν υπάρχει άλλο περιθώριο.
Υπενθυμίζουμε ότι στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη τα εισιτήρια είναι μειωμένα, καθώς οι αστικές συγκοινωνίες επιδοτούνται από το κράτος. Κάτι που δεν ισχύει για την Πάτρα και τις άλλες πόλεις της χώρας.
Ωστόσομ σε άλλες φοιτητουπόλεις, όπως στα Ιωάννινα, επιδοτεί ο Δήμος με 50% το Αστικό ΚΤΕΛ προκειμένου οι φοιτητές να έχουν φτηνό εισιτήριο.
Το παράδειγμα αυτό κάλεσε ο κ. Μπούρας τον Δήμο Πατρέων και την Περιφέρεια να το μιμηθούν. Την ίδια πρόταση κατέθεσε προς τις δύο Αρχές και η πλευρά του Αστικού ΚΤΕΛ Πατρών, όπως μεταφέρθηκε στη χθεσινή σύσκεψη από τον κ. Χατζηελευθερίου, με την Περιφέρεια να δείχνει διάθεση συζήτησης του θέματος.
Οπως εκτιμά η κ. Αλμπάνη, εάν οι δύο φορείς ανταποκρινόταν το κόστος του εισιτηρίου θα είχε μία προσιτή τιμή για όλους τους φοιτητές. «Πιστεύω ότι ίσως είναι πιο εύκολο για την Περιφέρεια, η οποία μπορεί από τα αδιάθετα κονδύλια για τις μεταφορές των μαθητών να τα διαθέσει για τη μεταφορά των φοιτητών. Θέλω να πιστεύω ότι η δυνατότητα αυτή θα εξεταστεί. Το μηναίο κόστος είναι περίπου 20.000 ευρώ, ποσό το οποίο δεν είναι απαγορευτικό. Εάν δε, στηρίξουν την προσπάθεια και οι δύο θα έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα».
Σε ό,τι αφορά την έκπτωση του Αστικού ΚΤΕΛ διαμορφώνεται ως εξής:
> Α’ ΖΩΝΗ (Κέντρο – Κουκούλι και εντός αστικού ιστού) από 1.25 ευρώ θα κοστίζει 0.70 το φοιτητικό εισιτήριο. Η μηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών 27.50 και η τρίμηνη 60 ευρώ.
> Β’ ΖΩΝΗ (Πάτρα – Ρίο) 0.90 από 1.60 και η μηνιαία κάρτα με απεριόριστες διαδρομές 37,50 και η τρίμηνη 90 ευρώ.
Εν τω μεταξύ, οι εκπρόσωποι του ΚΤΕΛ ανέφεραν ότι μέχρι να εκδοθούν οι φοιτητικές κάρτες μπορούν οι φοιτητές με τη βεβαίωση εγγραφής από τις σχολές τους να επιτυγχάνουν την παραπάνω μείωση στις μετακινήσεις τους.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News