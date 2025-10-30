Πάτρα: Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για το επεισόδιο με όπλο σε κλάμπ

Σύλληψη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και απειλή με όπλο μέσα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος

30 Οκτ. 2025 21:13
Pelop News

Συνελήφθη, στις 29-10-2025, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών και του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας αλλοδαπός άνδρας σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράβαση του νόμου για τα όπλα και κατοχή ναρκωτικών.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος  χθες τα ξημερώματα, στην Πάτρα, ευρισκόμενος σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ενεργώντας από κοινού με συνεργό του, προκάλεσαν σωματικές βλάβες σε ημεδαπό άνδρα, ο οποίος έχασε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Πάτρας.

Σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό ο συλληφθείς αμέσως μετά την πρόκληση των σωματικών βλαβών χρησιμοποίησε πυροβόλο όπλο (πιστόλι) το οποίο έφερε στην μέση του, κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος του θύματος και το όπλισε, πλην όμως τα άτομα που βρίσκονταν στο κατάστημα τον απέτρεψαν από το να κάνει χρήση αυτού.

Ο συλληφθείς εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, στο κατάστημα και συνελήφθη, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, βρήκαν και κατάσχεσαν μικροποσότητα κοκαΐνης, -1000- ευρώ, δύο φορητούς ασυρμάτους και μεταλλικές χειροπέδες.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.
