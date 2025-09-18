Πάτρα: Η ανάπλαση της παραλιακής του Ρίου προχωρά – Αυτοψία Μπονάνου στην περιοχή

Πάτρα: Η ανάπλαση της παραλιακής του Ρίου προχωρά - Αυτοψία Μπονάνου στην περιοχή
18 Σεπ. 2025 14:04
Pelop News

Επίσκεψη στην περιοχή του Ρίου και του Αγίου Βασιλείου των Πατρών, όπου γίνονται έργα ανακατασκευής και αντιδιαβρωτικής προστασίας της παραλιακής οδού, πραγματοποίησε χθες το πρωί, της Τετάρτης, 17 Σεπτεμβρίου 2025, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Χαράλαμπος Μπονάνος.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης ενημερώθηκε για την πρόοδο του έργου, αλλά και για ζητήματα που προκύπτουν κατά την εξέλιξή του, από την εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας, Πολιτικό Μηχανικό κα Θάλεια Καραβάκη.

Ακολούθως, ο κ. Μπονάνος και η κα Καραβάκη, επισκέφτηκαν στο γραφείο της τη Διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας Δρ. Αναστασίας Κουμούση, προκειμένου να συζητηθούν ζητήματα που αφορούν το έργο και άπτονται των αρμοδιοτήτων και της εν λόγω υπηρεσίας. Η συνάντηση έγινε σε κλίμα συνεργασίας και όλες οι πλευρές δεσμεύθηκαν για την προώθηση λύσεων ώστε η πρόοδός του έργου να επιταχυνθεί.

Ο κ. Μπονάνος στο μήνυμά του επισημαίνει ότι το εν λόγω έργο είναι από τα σημαντικότερα που σήμερα βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας και ως εκ τούτου το ενδιαφέρον της Περιφερειακής Αρχής είναι μεγάλο και διαρκές. Σύντομα μάλιστα, δεδομένου ότι και η κολυμβητική περίοδος βαίνει προς το τέλος της, μηχανήματα θα ξεκινήσουν τις εργασίες τους και προς την πλευρά του Αγίου Βασιλείου. Παράλληλα όπως τόνισε, λαμβάνεται κάθε δυνατή μέριμνα ώστε η προσωρινή έστω όχληση των πολιτών που ζουν, εργάζονται και κινούνται σε εκείνες τις περιοχές, να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη. Τέλος ευχαρίστησε τόσο την κα Καραβάκη, όσο και την Δρ. Κουμούση για την έως τώρα συνεργασία, η οποία είναι απαραίτητη προκειμένου να υπάρξει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.
