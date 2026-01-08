Πάτρα: Η απολογία για τη φονική συμπλοκή στο κλαμπ, ΦΩΤΟ

Την Παρασκευή (9/1/2026) στις 11.00 ο 26χρονος θα βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα.  Έχει καταγραφεί από τις κάμερες ασφαλείας, ως το πρόσωπο που κατάφερε τα θανατηφόρα χτυπήματα στο θύμα κατά την έξοδό του από το μπαρ

Πάτρα: Η απολογία για τη φονική συμπλοκή στο κλαμπ, ΦΩΤΟ
08 Ιαν. 2026 22:21
Στην Πάτρα προθεσμία ζήτησε και πήρε για να απολογηθεί ο 26χρονος, που εμπλέκεται στη φονική συμπλοκή σε μπαρ της πόλης. Συγκεκριμένα ο 26χρονος που είναι βασικός κατηγορούμενος για την ανθρωποκτονία του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη θα απολογηθεί αύριο Παρασκευή (9/1/20226) στις 11.00.

Θυμίζουμε ότι ο 26χρονος  έχει καταγραφεί από τις κάμερες ασφαλείας, ως το πρόσωπο που κατάφερε τα θανατηφόρα χτυπήματα στο θύμα κατά την έξοδό του από το μπαρ, λίγα λεπτά μετά την άγρια συμπλοκή στο εσωτερικό του κλαμπ.

Τέσσερις από αυτούς που έχουν συλληφθεί κατηγορούνται για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία και επικίνδυνη σωματική βλάβη, με τα δυο αδέλφια 39 και 36 ετών, «γνωστά» στη νύχτα -με τον έναν και για υπόθεση ναρκωτικών – αλλά και τον νεαρό πυγμάχο «πορτιέρη» σε διάφορα καταστήματα της πόλης, το βράδυ της Δευτέρας 5/01/2026, εμφανίστηκαν αυτοβούλως πριν τη λήξη του αυτοφώρου, στο Αστυνομικό Μέγαρο της Ερμού, συνοδευόμενοι από τους δικηγόρους τους, αρνούμενοι τις κατηγορίες.

Τα δύο αδέλφια αναμένεται επίσης να απολογηθούν αύριο Παρασκευή με την υπόθεση να έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο και να παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αποτελώντας αντικείμενο συζήτησης στην Πάτρα.

 

