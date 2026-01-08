Πάτρα: Η απολογία για τη φονική συμπλοκή στο κλαμπ, ΦΩΤΟ

Στην Πάτρα προθεσμία ζήτησε και πήρε για να απολογηθεί ο 26χρονος, που εμπλέκεται στη φονική συμπλοκή σε μπαρ της πόλης. Συγκεκριμένα ο 26χρονος που είναι βασικός κατηγορούμενος για την ανθρωποκτονία του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη θα απολογηθεί αύριο Παρασκευή (9/1/20226) στις 11.00.

Πάτρα – Δολοφονία σε κλαμπ: Η στιγμή που βγαίνει μαχαίρι, στo pelop.gr οι δικηγόροι των αδελφών και του «πορτιέρη» ΦΩΤΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ

Θυμίζουμε ότι ο 26χρονος έχει καταγραφεί από τις κάμερες ασφαλείας, ως το πρόσωπο που κατάφερε τα θανατηφόρα χτυπήματα στο θύμα κατά την έξοδό του από το μπαρ, λίγα λεπτά μετά την άγρια συμπλοκή στο εσωτερικό του κλαμπ.

Πάτρα: ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟ από την φονική επίθεση με θύμα 30χρονο

Τέσσερις από αυτούς που έχουν συλληφθεί κατηγορούνται για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία και επικίνδυνη σωματική βλάβη, με τα δυο αδέλφια 39 και 36 ετών, «γνωστά» στη νύχτα -με τον έναν και για υπόθεση ναρκωτικών – αλλά και τον νεαρό πυγμάχο «πορτιέρη» σε διάφορα καταστήματα της πόλης, το βράδυ της Δευτέρας 5/01/2026, εμφανίστηκαν αυτοβούλως πριν τη λήξη του αυτοφώρου, στο Αστυνομικό Μέγαρο της Ερμού, συνοδευόμενοι από τους δικηγόρους τους, αρνούμενοι τις κατηγορίες.

Τα δύο αδέλφια αναμένεται επίσης να απολογηθούν αύριο Παρασκευή με την υπόθεση να έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο και να παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αποτελώντας αντικείμενο συζήτησης στην Πάτρα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



