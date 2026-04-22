Πάτρα: Η χάρτινη σακούλα έκρυβε κάνναβη, χειροπέδες σε έναν άνδρα

Ενας ημεδαπός άνδρας συνελήφθη το μεσημέρι της 21ης Απριλίου 2026 στην Πάτρα από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Αμεσης Δράσης Πατρών, κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, κατά τον έλεγχο που του έγινε οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του μία αυτοσχέδια χάρτινη συσκευασία, η οποία περιείχε ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 0,6 γραμμαρίων.

Η ποσότητα κατασχέθηκε από τους αστυνομικούς, ενώ σε βάρος του άνδρα ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη ποινική διαδικασία.

