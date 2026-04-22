Πάτρα: Η χάρτινη σακούλα έκρυβε κάνναβη, χειροπέδες σε έναν άνδρα

Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ στην Πάτρα, στο πλαίσιο ελέγχων που πραγματοποιούνται στην πόλη. Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

22 Απρ. 2026 11:44
Pelop News

Ενας ημεδαπός άνδρας συνελήφθη το μεσημέρι της 21ης Απριλίου 2026 στην Πάτρα από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Αμεσης Δράσης Πατρών, κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, κατά τον έλεγχο που του έγινε οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του μία αυτοσχέδια χάρτινη συσκευασία, η οποία περιείχε ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 0,6 γραμμαρίων.

Η ποσότητα κατασχέθηκε από τους αστυνομικούς, ενώ σε βάρος του άνδρα ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη ποινική διαδικασία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ