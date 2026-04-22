«Σκούπα» στη Ροδοδάφνη, συλλήψεις στην Αιγιάλεια για ρευματοκλοπές και παραβάσεις

Μία στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση για την πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας πραγματοποιήθηκε στις 21 Απριλίου 2026 στη Ροδοδάφνη Αιγιαλείας, από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας.

Συνελήφθη στη Ζαχάρω καταζητούμενος για ναρκωτικά, αντιστάθηκε στους αστυνομικούς

Συγκεκριμένα, η επιχείρηση υλοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, με τη συνδρομή τεχνικού κλιμακίου του ΔΕΔΔΗΕ, στο πλαίσιο ελέγχων για παραβατικές συμπεριφορές στην περιοχή.

Μάλιστα κατά τη διάρκεια των ελέγχων συνελήφθησαν συνολικά δέκα ημεδαποί, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ακόμη δύο ατόμων που αναζητούνται.

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, με έναν εξ αυτών να κατηγορείται επιπλέον για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, καθώς δεν είχε φροντίσει για την έκδοση δελτίου ταυτότητας του παιδιού του. Ταυτόχρονα, έξι ακόμη άτομα, εκ των οποίων τέσσερις ανήλικοι, συνελήφθησαν για στέρηση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Παράλληλα από την προανάκριση ταυτοποιήθηκαν επίσης δύο ακόμη ημεδαποί για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι αναζητούνται στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Πλέον συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας (Παράλληλη Έδρα Αιγίου), ενώ οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται.

Η σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ έχει ως εξής:

«Στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση στη Ροδοδάφνη Αιγιαλείας για την

πρόληψη της εγκληματικότητας.

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας για την

πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, πραγματοποιήθηκε

αστυνομική επιχείρηση στις 21-04-2026, στη Ροδοδάφνη Αιγιαλείας.

Η επιχείρηση υλοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και

Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, με τη συνδρομή τεχνικού κλιμακίου του

ΔΕΔΔΗΕ. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων συνελήφθησαν συνολικά -10-

ημεδαποί, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ακόμη -2- ατόμων.

Συνελήφθησαν:

• -4- ημεδαποί για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον, σε βάρος ενός

εξ αυτών σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου,

καθώς δεν είχε μεριμνήσει για την έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

του ανήλικου τέκνου του.

• -6- ημεδαποί (εκ των οποίων -4- ανήλικοι) για στέρηση δελτίου

αστυνομικής ταυτότητας.

Παράλληλα, από τις έρευνες ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ακόμη -2-

ημεδαπών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή

ηλεκτρικής ενέργειας και αναζητούνται για να συλληφθούν στο πλαίσιο του

αυτοφώρου.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας/Παράλληλη

Έδρα Αιγίου».

