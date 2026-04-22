Συνελήφθη στη Ζαχάρω καταζητούμενος για ναρκωτικά, αντιστάθηκε στους αστυνομικούς

Στη Ζαχάρω στη σύλληψη άνδρα που καταζητούνταν με ένταλμα σύλληψης για υπόθεση ναρκωτικών προχώρησαν το μεσημέρι χθες αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος της πόλης της Ηλείας.

Τα έβαλε με υπάλληλους καθαριότητας και τους απείλησε επιδεικνύοντας όπλο!

Μάλιστα σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από τον Ανακριτή Ηλείας, ενώ παράλληλα σχηματίστηκε νέα δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων, απείθεια και κατοχή ναρκωτικών.

Πάντως σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της σύλληψής του εντός του Αστυνομικού Τμήματος, ο άνδρας προέβαλε αντίσταση, απωθώντας τους αστυνομικούς με τα άκρα του. Ακολούθως σε σωματική έρευνα που ακολούθησε, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε αυτοσχέδια χάρτινη συσκευασία που περιείχε ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 2,1 γραμμαρίων.

Πλέον ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, προκειμένου να λογοδοτήσει για τις κατηγορίες που τον βαραίνουν.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Συνελήφθη άνδρας στη Ζαχάρω που καταζητούνταν με ένταλμα σύλληψης για

υπόθεση ναρκωτικών

Συνελήφθη, στις 21-04-2026 το μεσημέρι στη Ζαχάρω, από αστυνομικούς του

Αστυνομικού Τμήματος Ζαχάρως, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου

εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του Ανακριτή Ηλείας για υπόθεση ναρκωτικών.

Επιπλέον, σε βάρος του κατηγορούμενου σχηματίστηκε δικογραφία για βία

κατά υπαλλήλων, απείθεια και κατοχή ναρκωτικών.

Ο κατηγορούμενος, κατά την σύλληψή του εντός του Αστυνομικού Τμήματος,

προέβαλε αντίσταση απωθώντας τους αστυνομικούς με τα άκρα του, ενώ σε

σωματική έρευνα που ακολούθησε, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε

μία αυτοσχέδια χάρτινη συσκευασία που περιείχε ακατέργαστη κάνναβη,

συνολικού βάρους -2,1- γραμμαρίων.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



