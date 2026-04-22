Συνελήφθη στη Ζαχάρω καταζητούμενος για ναρκωτικά, αντιστάθηκε στους αστυνομικούς

Σε σωματική έρευνα βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε αυτοσχέδια χάρτινη συσκευασία που περιείχε ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 2,1 γραμμαρίων

Συνελήφθη στη Ζαχάρω καταζητούμενος για ναρκωτικά, αντιστάθηκε στους αστυνομικούς
22 Απρ. 2026 10:55
Pelop News

Στη Ζαχάρω στη σύλληψη άνδρα που καταζητούνταν με ένταλμα σύλληψης για υπόθεση ναρκωτικών προχώρησαν το μεσημέρι χθες αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος της πόλης της Ηλείας.

Τα έβαλε με υπάλληλους καθαριότητας και τους απείλησε επιδεικνύοντας όπλο!

Μάλιστα σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από τον Ανακριτή Ηλείας, ενώ παράλληλα σχηματίστηκε νέα δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων, απείθεια και κατοχή ναρκωτικών.

Πάντως σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της σύλληψής του εντός του Αστυνομικού Τμήματος, ο άνδρας προέβαλε αντίσταση, απωθώντας τους αστυνομικούς με τα άκρα του. Ακολούθως σε σωματική έρευνα που ακολούθησε, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε αυτοσχέδια χάρτινη συσκευασία που περιείχε ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 2,1 γραμμαρίων.

Πλέον ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, προκειμένου να λογοδοτήσει για τις κατηγορίες που τον βαραίνουν.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Συνελήφθη άνδρας στη Ζαχάρω που καταζητούνταν με ένταλμα σύλληψης για
υπόθεση ναρκωτικών

Συνελήφθη, στις 21-04-2026 το μεσημέρι στη Ζαχάρω, από αστυνομικούς του
Αστυνομικού Τμήματος Ζαχάρως, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου
εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του Ανακριτή Ηλείας για υπόθεση ναρκωτικών.
Επιπλέον, σε βάρος του κατηγορούμενου σχηματίστηκε δικογραφία για βία
κατά υπαλλήλων, απείθεια και κατοχή ναρκωτικών.

Ο κατηγορούμενος, κατά την σύλληψή του εντός του Αστυνομικού Τμήματος,
προέβαλε αντίσταση απωθώντας τους αστυνομικούς με τα άκρα του, ενώ σε
σωματική έρευνα που ακολούθησε, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε
μία αυτοσχέδια χάρτινη συσκευασία που περιείχε ακατέργαστη κάνναβη,
συνολικού βάρους -2,1- γραμμαρίων.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:46 ΟΠΕΚΕΠΕ: Επίθεση Κωνσταντοπούλου για τα άδεια έδρανα της ΝΔ και αιχμές για Μητσοτάκη
13:43 ΟΠΕΚΕΠΕ: «Να υπερψηφίσετε την άρση της ασυλίας μου» είπε ο Σκρέκας από τη Βουλή
13:38 Ορμούζ: Οι Φρουροί της Επανάστασης λένε ότι κατέλαβαν δύο πλοία, ανάμεσά τους το ελληνόκτητο Epaminondas
13:33 Πάτρα: Στο επίκεντρο η ενεργειακή αυτονομία σχολείων στην ημερίδα του Interreg EnerCmed
13:25 Παπαδιαμάντης στην Πάτρα: «Απόλαυσις στη Γειτονιά» στο θέατρο Act την Κυριακή
13:19 Πάτρα: Αντίδραση του Εργατικού Κέντρου για τις Επιτροπές του ΕΦΚΑ – Κάλεσμα σε κινητοποίηση
13:13 ΟΠΕΚΕΠΕ: «Η διαβίβαση αιτήματος πολίτη είναι πολιτική δραστηριότητα» είπε ο Μηταράκης
13:07 Στενά του Ορμούζ: Τρίτο περιστατικό επίθεσης σε φορτηγό πλοίο μέσα σε λίγες ώρες
13:02 ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν περίμενα ότι θα ζητώ την άρση της ασυλίας μου» είπε ο Κώστας Τσιάρας
13:00 Η Δυτική Ελλάδα στήνει υποδοχή για τη νέα τουριστική σεζόν – Περίπτερα σε Άραξο, Άκτιο, Πάτρα και Κατάκολο
12:57 Βρετανία και Γαλλία οργανώνουν πολυεθνική αποστολή για τα Στενά του Ορμούζ
12:55 «Νταντάδες Γειτονιάς»: Πότε και πως ανοίξει η πλατφόρμα σε εξέλιξη η ψηφιακή ενδυνάμωση 6.500 ηλικιωμένων και ΑμεΑ
12:55 ΟΠΕΚΕΠΕ: «Είμαι αθώος, θα καθαρίσω το όνομά μου» είπε ο Κώστας Αχ. Καραμανλής στη Βουλή
12:46 Τσερνόμπιλ: Η Ουκρανία καταγγέλλει ρωσικά drones και Kinzhal κοντά στον σταθμό
12:46 Ηλεκτρική ενέργεια: Τα στοιχεία για την εκτόξευση των «μπλε» τιμολογίων το 2025
12:42 Βιολάντα: Σήμερα η απολογία του ιδιοκτήτη για τη φονική έκρηξη με τις πέντε νεκρές
12:40 Ο Πάνος Βλάχος πήρε την κιθάρα του και τραγούδησε στην Ερμού ΒΙΝΤΕΟ
12:33 Μητσοτάκης: Οκτώ νέα μέτρα στήριξης μετά το πλεόνασμα – Ποιοι κερδίζουν
12:33 Νατάσα Θεοδωρίδου: Πώς απάντησε όταν τη ρώτησαν αν ετοιμάζεται να παντρευτεί
12:32 Δείτε ποιοι διαιτητές επιλέχτηκαν να «σφυρίξουν» το Απόλλων-Προμηθέας 2014
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
