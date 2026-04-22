Τα έβαλε με υπάλληλους καθαριότητας και τους απείλησε επιδεικνύοντας όπλο!

Υπάλληλοι καθαριότητας κατήγγειλαν ότι δέχτηκαν λεκτική επίθεση και απειλές από έναν νεαρό δέχθηκαν τα ξημερώματα σήμερα (22/04/2026) στη Νέα Ιωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν περίπου στις 4.40 όταν το απορριμματοφόρο με τους υπαλλήλους βρισκόταν επί της οδού Βοσπόρου.

Τότε, όπως ανέφερε στις Αρχές ένας 53χρονος εργαζόμενος, τους προσέγγισε ένας νεαρός και τους επιτέθηκε φραστικά γιατί, όπως τους είπε, χτύπησαν με έναν κάδο το αυτοκίνητό του.

Στη συνέχεια τους έδειξε επιδεικτικά ένα όπλο που έφερε στη ζώνη του, μπήκε στο αυτοκίνητο (δεν έφερε πινακίδες) και αποχώρησε.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό του είναι σε εξέλιξη.

