Νεκρός σε δυστύχημα στην εθνική οδό Ηγουμενίτσας-Καρτερίου

Ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα σήμερα (22.04.2026) στην εθνική οδό Ηγουμενίτσας – Καρτερίου.

Συγκεκριμένα το τροχαίο δυστύχημα προκλήθηκε στην Ηγουμενίτσα όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή με συνέπεια να εγκλωβιστούν δύο άτομα, οι οδηγοί των οχημάτων.

Η κινητοποίηση μετά το τροχαίο ήταν μεγάλη και στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηγουμενίτσας με πέντε υπαλλήλους, καθώς και όχημα της 5ης ΕΜΑΚ Ιωαννίνων. Άμεσα έφτασαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, αλλά η ΕΛΑΣ.

Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τους οδηγούς των αυτοκινήτων όπου ένας 75χρονος ανασύρθηκε νεκρός παρά τις προσπάθειες των διασωστών να τον κρατήσουν στη ζωή.

