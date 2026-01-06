Πάτρα: Η Δημοτική Αρχή στον εορτασμό των Θεοφανείων ΦΩΤΟ

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, με τους Αντιδημάρχους, Παναγιώτη Μελά και Βίβιαν Σαμούρη παραβρέθηκαν στην Δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελίστριας και στη συνέχεια στον Αγιασμό των Υδάτων από τον Μητροπολίτη Πατρών κ. Χρυσόστομο, στον μόλο της Αγίου Νικολάου.

Στον Ι. Ν. Παντοκράτορος στην Άνω Πόλη και ακολούθως στον Αγιασμό των Υδάτων στην Δεξαμενή της ΔΕΥΑΠ στο Κάστρο, παραβρέθηκαν ο αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΠ, Νίκος Τσιμογιάννης και οι δημοτικοί σύμβουλοι, Αθηνά Καλλιμάνη και Δημήτρης Δημησιάνος.

Η Αντιδήμαρχος Αναστασία Τογιοπούλου και ο δημοτικός σύμβουλος της Λαϊκής Συσπείρωσης, Ανδρέας Παπανικήτας, παραβρέθηκαν στον Αγιασμό των Υδάτων, στο παλιό λιμανάκι των Τσουκαλεΐκων.

Ο Αντιδήμαρχος Τάκης Πετρόπουλος παρέστη στον Αγιασμό των Υδάτων και στην Πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση στο κολυμβητήριο του ΝΟΠ.

