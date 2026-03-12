Πάτρα: Η Εμπορική Ανανέωση ζητά άμεση ενημέρωση για το Open Mall 2 και προειδοποιεί για κίνδυνο απώλειας του έργου

Αμεση συζήτηση για την πορεία του Open Mall 2 ζητά η Εμπορική Ανανέωση, με πρόταση που κατατέθηκε για να συμπεριληφθεί το θέμα στην ημερήσια διάταξη του επόμενου Διοικητικού Συμβουλίου. Στο έγγραφο, που φέρει ημερομηνία 12 Μαρτίου 2026, τονίζεται ότι πρόκειται για ένα ζήτημα κρίσιμο όχι μόνο για την ενημέρωση των μελών του ΔΣ, αλλά και για το σύνολο των επαγγελματιών του Εμπορικού Συλλόγου που συμμετέχουν στο εγχείρημα.

Οπως επισημαίνεται, το Open Mall 2 αποτελεί μια προσπάθεια που ξεκίνησε το 2018, στο πλαίσιο της δράσης «Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου», με στόχο την ενίσχυση της εμπορικής ταυτότητας της Πάτρας μέσω χρηματοδότησης από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. Στην εισήγηση γίνεται αναφορά στο μνημόνιο συνεργασίας και στις δεσμεύσεις που είχαν αναληφθεί από τα εμπλεκόμενα μέρη, δηλαδή τον Δήμο Πατρέων ως δικαιούχο και τον Εμπορικό και Εισαγωγικό Σύλλογο Πατρών ως συνδικαιούχο.

Σύμφωνα με όσα περιγράφονται, ο Εμπορικός Σύλλογος όφειλε να προμηθευτεί και να εγκαταστήσει τα προβλεπόμενα στοιχεία για την ανάδειξη της ταυτότητας της εμπορικής περιοχής, καθώς και να αποξηλώσει ή να απομακρύνει υφιστάμενα στοιχεία από τις προσόψεις των ωφελούμενων επιχειρήσεων, πριν από την τοποθέτηση των νέων. Από την άλλη πλευρά, ο συνδικαιούχος Εμπορικός και Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών είχε αναλάβει διαδικασίες ανάθεσης και επιλογής αναδόχου για έργα που συνδέονται τόσο με την ανάδειξη της εμπορικής ταυτότητας όσο και με την προβολή και προώθηση της περιοχής, καθώς και την παρακολούθηση, παραλαβή και τήρηση των σχετικών υποχρεώσεων του έργου.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη χρηματοδότηση της Κατηγορίας Ενεργειών 9, που αφορά μικρής κλίμακας δράσεις εντός του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού, με το κείμενο να σημειώνει ότι τυχόν υπερβάλλον ποσό θα πρέπει να καταβληθεί ισομερώς από το σύνολο των ωφελούμενων επιχειρήσεων.

Με βάση όλα τα παραπάνω, η Εμπορική Ανανέωση προειδοποιεί ευθέως για κίνδυνο απώλειας ενός έργου που χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σημαντικό για την εμπορική κοινότητα της Πάτρας και εισηγείται συγκεκριμένα βήματα. Ανάμεσά τους, ζητείται λεπτομερής ενημέρωση από τους αμειβόμενους συμβούλους του έργου, σαφής εικόνα για την εξέλιξη των εργασιών ανά υποπρόγραμμα, ενημέρωση για τη διαδικασία αποπληρωμής των υποέργων, εξηγήσεις για τις καθυστερήσεις που έχουν παρουσιαστεί στην ολοκλήρωση και στην αποπληρωμή των παραδοτέων, αλλά και επανενεργοποίηση των επιτροπών ελέγχου παραλαβής που έχουν οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Παράλληλα, προτείνεται η σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων, όπως επιτροπών, συμβούλων, υπευθύνων έργου και των μελών των Γενικών Συνελεύσεων, ώστε να δοθούν όλες οι απαραίτητες διευκρινίσεις και να υπάρξει πλήρης εικόνα για την κατάσταση του έργου. Στο κλείσιμο της εισήγησης υπογραμμίζεται ότι το Open Mall 2 πρέπει να ολοκληρωθεί προς όφελος όλων των πατρινών επιχειρήσεων.

