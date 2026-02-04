Πάτρα: Η εισαγγελέας κάλεσε το ΣΔΟΕ για το σκάνδαλο στο Ταμείο των δικηγόρων

Σε νέα διάσταση, που επικυρώνει τον μείζονα βαθμό σοβαρότητας του σκανδάλου στο Ταμείο των δικηγόρων της Πάτρας και του Αιγίου, έχει πλέον εισέλθει η διερεύνηση της υπεξαίρεσης των εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ από την εισαγγελική αρχή της Πάτρας.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «Π», η δικαστική έρευνα παρουσιάζεται αναβαθμισμένη, καθώς πλέον εμπλέκεται και το ΣΔΟΕ, προκειμένου να διερευνηθεί το ακριβές ύψος της υπεξαίρεσης από υπάλληλο του Λογαριασμού Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας των Δικηγόρων Πάτρας και Αιγίου (ΛΕΑΔΠΑ).

Η εισαγγελέας Δήμητρα Καπελλιαρή που χειρίζεται την πολύκροτη υπόθεση είχε αρχικά απευθυνθεί στην Οικονομική Αστυνομία προκειμένου να διενεργήσει σχετικό οικονομικό έλεγχο στα βιβλία του φορέα. Ωστόσο, η εν λόγω υπηρεσία δήλωσε αναρμοδιότητα και χάθηκε κάποιος χρόνος, όχι βέβαια με υπαιτιότητα της εισαγγελικής αρχής.

Αμέσως, όμως, μετά την αρνητική απάντηση της Οικονομικής Αστυνομίας και συγκεκριμένα προ 10ημέρου, η αρμόδια εισαγγελέας εξέδωσε ειδική παραγγελία, καλώντας το ΣΔΟΕ να εισέλθει στον ΛΕΑΔΠΑ και να κάνει «φύλλο και φτερό» τις κινήσεις του τραπεζικού λογαριασμού του φορέα, που αφορούν τα επίμαχα χρόνια της υπεξαίρεσης.

Αχαΐα: Ερχεται «καταιγίδα» εξελίξεων στο ΛΕΑΔΠΑ – Συνεδρίαση τη Δευτέρα για λήψη αποφάσεων

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ

Η «επιμονή» της έμπειρης εισαγγελέως να διερευνηθεί η διαδρομή ακόμη και του τελευταίου ευρώ, φανερώνει ότι οι ενδείξεις είναι σαφείς πως το πάρτι της εκτεταμένης υπεξαίρεσης καλά κρατούσε επί πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Δικαστικοί κύκλοι, μιλώντας στην «Π», εικάζουν βασίμως ότι ίσως και να είναι «μικρό» το ποσό, που αρχικά εκτιμήθηκε ότι λείπει από το ταμείο του ΛΕΑΔΠΑ.

Ως γνωστόν, αυτό είχε υπολογιστεί ότι ανερχόταν σε περίπου 500.000 ευρώ περίπου, όμως δεν αποκλείεται να είναι κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ μεγαλύτερο! Αλλωστε, παρόμοιες ενδείξεις προκύπτουν και από τον παράλληλο έλεγχο, ο οποίος διενεργείται, ως γνωστόν, από ορκωτούς λογιστές, κατόπιν εντολής του ΔΣ του ΛΕΑΔΠΑ.

13,5 ΜΗΝΕΣ …

Η σχετική έρευνα των ορκωτών λογιστών γίνεται με λεπτομερή τρόπο, γι’ αυτό και δεν έχει ολοκληρωθεί, παρότι έχει παρέλθει διάστημα 13,5 μηνών από τότε που ξέσπασε το σκάνδαλο. Η έρευνά τους εστιάζεται στα τελευταία χρόνια λειτουργίας του Ταμείου. Υπενθυμίζεται, ωστόσο, ότι η Εισαγγελία, όταν έδωσε την εντολή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ζήτησε η έρευνα να επεκταθεί σε βάθος 25ετίας.

ΑΠΛΕΤΟ ΦΩΣ

Κοντολογίς, το νέο δεδομένο που αφορά την κλήση του ΣΔΟΕ να συνδράμει τη δικαστική έρευνα, υποδηλώνει ότι η βούληση των εισαγγελικών αρχών είναι να χυθεί άπλετο φως σ’ ένα οικονομικό σκάνδαλο, το οποίο, πέραν της εγκαλουμένης υπαλλήλου, πιθανόν να έχει και αφανείς αρνητικούς πρωταγωνιστές, που και αυτοί ενδέχεται επίσης να τύχουν ανάλογης ποινικής μεταχείρισης…

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



