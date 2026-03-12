Πάτρα: Η εξουθένωση των ειδικευόμενων γιατρών – Με 36 ώρες εργασίας και 5,38 ωρομίσθιο

Αφιερωμένη σε έναν από τους βασικούς πυλώνες του δημοσίου συστήματος υγείας, τους ειδικευόμενους γιατρούς, ήταν η χθεσινή ημέρα. Στόχος να έρθουν στο προσκήνιο οι προβληματικές και εξουθενωτικές συνθήκες εκπαίδευσής τους. Ο μέσος όρος εβδομαδιαίας εργασίας των ειδικευόμενων γιατρών ανέρχεται στις 72 ώρες, ενώ οι μέρες ανάπαυσης δεν ξεπερνούν τις 4-5 μέρες. Οι αποδοχές τους είναι σε εξευτελιστικό επίπεδο με το ωρομίσθιο των εφημεριών τους να φτάνει τα 5,38 ευρώ.

Η Ενωση Νοσοκομειακών Ιατρών Αχαΐας (ΕΙΝΑ) πραγματοποίησε χθες το απόγευμα στον πολυχώρο «Ιχθυόσκαλα» ανοιχτή συζήτηση με στόχο να ακουστούν τα προβλήματα από τα χείλη των ειδικευομένων και παράλληλα να ενημερωθεί η κοινωνία.

«Αποτελεί συνήθεια η εικόνα ενός ”ιδρυματοποιημένου” και εξουθενωμένου ειδικευόμενου να παραμένει αρκετές ώρες πέραν του ωραρίου-ακόμα και 36 ώρες συνεχόμενες -για να παράσχει υπηρεσίες υγείας και να εκτελέσει αλλότρια καθήκοντα ελλείψει αντίστοιχου προσωπικού (διοικητικού, τραυματιοφορέα κ.ά). Εξαναγκάζονται σε αρκετές περιπτώσεις να εφημερεύουν χωρίς την παρουσία ειδικευμένου γιατρού ή σε τμήματα που δεν έχουν καμία σχέση με το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους, βάζοντας σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των ασθενών» περιγράφει ο πρόεδρος των Νοσοκομειακών γιατρών Χρήστος Δάβουλος.

Η δεύτερη σημαντική παράμετρος των συνθηκών που επικρατούν αφορά την εκπαίδευσή τους. «Ατομική λύση αν και όταν περισσεύει λίγος χρόνος μεταξύ του υπερεντατικοποιημένου προγράμματος (δε τηρούνται ούτε τα προβλεπόμενα rotation) με ώθηση σε κυνήγι φαρμακοβιομηχανιών για συμμετοχή σε ακριβοπληρωμένα συνέδρια, αντί για ολοκληρωμένη εκπαίδευση με ευθύνη του κράτους. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα που πρόκειται να επιδεινωθεί περαιτέρω με την εφαρμογή του νόμου για την υποχρεωτική στράτευση μέχρι τα 27 που θα οδηγήσει σε απονέκρωση τα ήδη υποστελεχωμένα νοσοκομεία και σε επιδείνωση των όρων εκπαίδευσης των νέων ιατρών».

ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

Οι ειδικευόμενοι γιατροί διεκδικούν τα εξής:

· Κανένας φραγμός (εξετάσεις, βαθμός πτυχίου) στην έναρξη και κατά τη διάρκεια της ειδικότητας.

· Κατάργηση της αναμονής για την έναρξη ή κατά τη διάρκεια της ειδικότητας. Εως ότου μηδενιστεί, ο χρόνος αυτός να είναι συντάξιμος, με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη και επιδότηση στο 80% του βασικού μισθού, ο οποίος πρέπει να αυξηθεί στο ύψος των σύγχρονων αναγκών.

· Αποκλειστική κρατική ευθύνη και χρηματοδότηση για δωρεάν εκπαίδευση, επιμόρφωση όλων των γιατρών.

· Εξασφάλιση, με αποκλειστική ευθύνη του κράτους, ενιαίου προγράμματος εκπαίδευσης για όλους τους ειδικευόμενους, με ανάπτυξη, σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές.

· Επαναφορά της αναβολής για τη στρατιωτική θητεία των εκπαιδευόμενων γιατρών (φοίτηση και ειδικότητα) στην ηλικία των 33 ετών για όλους.

· Καμία απόλυση παρατασιακού ειδικευόμενου γιατρού.

· Να ανοίξουν όλες οι κλειστές χειρουργικές αίθουσες. Αλλιώς δεν υπάρχει τρόπος να εκπαιδευτούν επαρκώς οι ειδικευόμενοι των χειρουργικών ειδικοτήτων.

· Να δίνονται όλα τα νόμιμα ρεπό μετά τις εφημερίες.

· Να αυξηθούν οι θέσεις των ειδικευόμενων γιατρών ώστε να μπορούν να καλύπτονται οι ανάγκες με βάση τον πραγματικό αριθμό των νοσηλευόμενων ασθενών, τα εξωτερικά ιατρεία και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται στα τμήματα.

Η χθεσινή εκδήλωση έκλεισε με τη προβολή της ταινίας «Νυχτερινή Εφημερία-Late Shift». Πρωταγωνίστρια μια νεαρή νοσοκόμα σε νοσοκομείο της Ελβετίας η οποία παλεύει στα πρόθυρα της κατάρρευσης να κρατήσει τους ασθενείς και τον εαυτό της σε ισορροπία. Στο τέλος της ταινίας αναγράφεται: «Μέχρι το 2030 η Ελβετία θα έχει 30.000 λιγότερους νοσηλευτές από όσους χρειάζεται, γιατί το 36% παραιτείται εντός 4 ετών. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι έως το 2030 θα υπάρχει έλλειψη περίπου 13 εκατομμυρίων νοσηλευτών».

