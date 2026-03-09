Πάτρα: Η φωτιά στο πρωήν Κτίριο Υπηρεσιών Λιμένα υπενθύμισε την ανάγκη για εξελίξεις

Συναγερμός σήμανε το Σάββατο στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που εκδηλώθηκε στο εγκαταλελειμμένο κτίριο του πρώην Κτιρίου Υπηρεσιών Λιμένα Πατρών, στο παραλιακό μέτωπο της πόλης.

Παρά το γεγονός ότι ο Δήμος Πατρέων έχει προχωρήσει στην περίφραξη του χώρου με σιδερένια κατασκευή, άγνωστα άτομα φαίνεται πως συνεχίζουν να βρίσκουν τρόπους να εισέρχονται στο κτίριο.

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για το μέλλον του γνωστού «κουφαριού» στο παραλιακό μέτωπο της Πάτρας, το οποίο παραμένει εγκαταλελειμμένο από τον σεισμό του 2008. Η τεχνική αξιολόγηση που παρήγγειλε ο Δήμος Πατρέων έχει ήδη καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το κτίριο παρουσιάζει εκτεταμένες και μη αναστρέψιμες βλάβες και θεωρείται επικίνδυνο, με αποτέλεσμα να προτείνεται η κατεδάφισή του.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Δήμου, εντός του 2026 αναμένεται να προχωρήσει η διαδικασία για τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης, ώστε να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την κατεδάφιση του κτιρίου. Το έργο έχει ήδη ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου, στο πλαίσιο παρεμβάσεων κατεδαφίσεων στο παραλιακό μέτωπο, με συνολικό προϋπολογισμό που φτάνει τις 500.000 ευρώ.

Ωστόσο, η υλοποίηση της κατεδάφισης δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τη βούληση της δημοτικής αρχής. Για να προχωρήσει το έργο θα πρέπει να εξασφαλιστούν εγκρίσεις από σειρά αρμοδίων υπηρεσιών και συμβουλίων, διαδικασία που ενδέχεται να αποδειχθεί χρονοβόρα, καθώς δεν αποκλείεται να διατυπωθούν και διαφορετικές απόψεις για την τύχη του κτιρίου.

Σε κάθε περίπτωση, το 2026 θεωρείται χρονιά – κλειδί για τις εξελίξεις γύρω από ένα από τα πιο χαρακτηριστικά εγκαταλελειμμένα κτίρια της παραλιακής ζώνης της Πάτρας.

