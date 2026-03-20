Πάτρα: Η Γιολάντα Τσορώνη-Γεωργιάδη συναντά μικρούς αναγνώστες στην Παραλία για μια γιορτή αφιερωμένη στο παιδικό βιβλίο

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου, που τιμάται κάθε χρόνο στις 2 Απριλίου, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Παραλίας Πατρών διοργανώνει μια όμορφη δράση αφιερωμένη στους μικρούς φίλους της ανάγνωσης. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με τη στήριξη του βιβλιοπωλείου Discover και θα λάβει χώρα το Σάββατο 21 Μαρτίου 2026, στις 5 το απόγευμα, στον χώρο του σχολείου, στην οδό 25ης Μαρτίου 71, στην Παραλία Πατρών.

Κεντρικό πρόσωπο της εκδήλωσης θα είναι η εκπαιδευτικός και συγγραφέας Γιολάντα Τσορώνη-Γεωργιάδη, η οποία θα παρουσιάσει το βιβλίο της με τίτλο «Δυο κοράκια διψασμένα». Οι διοργανωτές καλούν παιδιά και γονείς να συμμετάσχουν σε μια ζωντανή και διαδραστική συνάντηση, όπου η ιστορία θα πάρει μορφή μέσα από παιχνίδια, δράσεις και δημιουργικές στιγμές, αναδεικνύοντας την αξία της επιμονής και της προσήλωσης στον στόχο.

Το μήνυμα που μεταφέρει η εκδήλωση είναι σαφές: όταν κάποιος συνεχίζει να προσπαθεί, μπορεί τελικά να φτάσει στο αποτέλεσμα που επιθυμεί. Αυτή ακριβώς η ιδέα βρίσκεται και στον πυρήνα του βιβλίου που θα παρουσιαστεί.

Στην ιστορία, ένας μπαμπάς κόρακας και το μικρό του κορακάκι, ύστερα από ένα κουραστικό ταξίδι, βρίσκονται αντιμέτωποι με τη δίψα. Όταν εντοπίζουν μια κανάτα που περιέχει λίγο νερό, έρχονται αντιμέτωποι με ένα πρόβλημα: το κοντό τους ράμφος δεν τους επιτρέπει να το φτάσουν εύκολα. Τότε, ο μπαμπάς κόρακας, έπειτα από σκέψη, βρίσκει μια ευρηματική λύση αξιοποιώντας τις μικρές πέτρες που υπάρχουν γύρω τους. Έτσι, η αφήγηση οδηγεί με απλό αλλά ουσιαστικό τρόπο σε ένα ηθικό δίδαγμα για τη σκέψη, την υπομονή και την επιμονή.

Το βιβλίο εντάσσεται στη σειρά «Η Γιολάντα συναντάει τον Αίσωπο», μια σειρά που συνομιλεί με τους διαχρονικούς μύθους του Αισώπου και επιχειρεί να μεταφέρει στα παιδιά το ουσιαστικό τους μήνυμα. Οι αισώπειοι μύθοι κουβαλούν διαχρονικά τη σοφία του λαϊκού λόγου και έχουν στο κέντρο τους την παιδαγωγική διάσταση, αφού κάθε ιστορία οδηγεί σε ένα ξεκάθαρο ηθικό συμπέρασμα.

Μέσα από αυτή τη σειρά, η συγγραφέας επιχειρεί να αναδείξει ακριβώς αυτό το επιμύθιο, εμπλουτίζοντας κατά τόπους την αφήγηση με νέα στοιχεία, χαρακτήρες και σκηνές, ώστε το κείμενο να γίνεται ακόμη πιο ελκυστικό και πιο κοντά στη σύγχρονη παιδική εμπειρία. Ο στόχος, ωστόσο, παραμένει σταθερός: να αναδειχθεί με σαφήνεια το δίδαγμα που κρύβεται πίσω από κάθε ιστορία.

Η Γιολάντα Τσορώνη-Γεωργιάδη γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Καλαμάτα και διαθέτει μακρά πορεία στον χώρο της εκπαίδευσης και της παιδικής λογοτεχνίας. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής, της Παιδαγωγικής Ακαδημίας και του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ έχει πραγματοποιήσει και μετεκπαίδευση στο Μαράσλειο Διδασκαλείο.

Εργάζεται στη δημόσια Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, αρθρογραφεί σε παιδαγωγικά περιοδικά και έχει υπογράψει πολλά βιβλία για παιδιά νηπιαγωγείου αλλά και για μαθητές όλων των τάξεων του δημοτικού. Παράλληλα, έχει εκδώσει και βιβλία λαογραφικού ενδιαφέροντος, εμπνευσμένα από την αγάπη της για τις παραδόσεις, τα ήθη και έθιμα, τα παραμύθια, τους μύθους, τις παροιμίες και τις φράσεις της λαϊκής σοφίας.

Η δράση της δεν περιορίζεται στη συγγραφή. Με ομιλίες σε σχολεία, βιβλιοθήκες και συλλόγους σε όλη την Ελλάδα, προωθεί συστηματικά τη φιλαναγνωσία. Είναι ενεργό μέλος της Γυναικείας Λογοτεχνικής Συντροφιάς και της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών Πολιτιστικών Θεμάτων, ενώ ως δασκάλα έχει υλοποιήσει καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Ξεχωριστή θέση στο έργο της έχει η συμβολή της στη δημιουργία του «Μουσείου Μαθητικής Ζωής», του οποίου αποτελεί ιδρυτικό μέλος. Από το 2011, όταν εγκρίθηκε επίσημα η επισκεψιμότητα του μουσείου από το υπουργείο, συνεχίζει να μεταδίδει στους μαθητές την αγάπη της για το παλιό σχολείο, μέσα από εκπαιδευτικές δράσεις που φωτίζουν πλευρές της σχολικής ζωής στη μεταπολεμική Ελλάδα.

