Πάτρα: Η γυναίκα στο επίκεντρο εκδήλωσης για υγεία, πρόληψη και ενδυνάμωση

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, το Δίκτυο Μαιών–Μαιευτών Ν. Αχαΐας της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, σε συνεργασία με την Ομάδα Αγωγής Υγείας του Κέντρου Υγείας Άνω Πόλης Πατρών, τις Τοπικές Μονάδες Υγείας (Το.Μ.Υ.) αρμοδιότητάς του και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη στη γυναίκα, το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026, στον χώρο εκδηλώσεων του ΚΕΦΙΑΠ (28ης Οκτωβρίου, Παραλία Πατρών).

Η εκδήλωση έχει τίτλο: «Γυναίκα: χθες, σήμερα, αύριο – μια ζωή γεμάτη ρόλους». Στόχος της δράσης είναι η ανάδειξη σημαντικών θεμάτων που αφορούν τη γυναίκα σε όλες τις φάσεις της ζωής της, η προαγωγή της υγείας και η ενίσχυση του ρόλου της στη σύγχρονη κοινωνία. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό, με στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την ανάδειξη της σημασίας της πρόληψης και της φροντίδας της υγείας της γυναίκας σε όλη τη διάρκεια της ζωής της.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ομιλίες και παρεμβάσεις από επιστήμονες υγείας των Ομάδων Αγωγής Υγείας του Κέντρου Υγείας Άνω Πόλης Πατρών και των Το.Μ.Υ. αρμοδιότητάς του, καθώς και από μέλη του Δικτύου Μαιών–Μαιευτών της 6ης ΥΠΕ. Στην εκδήλωση συμμετέχει επίσης η διακεκριμένη συγγραφέας Άννα Γαλανού, ενώ το καλλιτεχνικό μέρος πλαισιώνουν οι χορωδίες BelCantes και Belles Αγ. Ανδρέα Εγλυκάδας Πατρών.

Η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Άννα Μαστοράκου, σε δήλωσή της, τόνισε: «Η γυναίκα αποτελεί πυλώνα της οικογένειας, της κοινωνίας και της ζωής. Μέσα από πολλαπλούς ρόλους – ως μητέρα, επαγγελματίας, φροντίστρια, δημιουργός – συμβάλλει καθημερινά στην πρόοδο και τη συνοχή της κοινωνίας. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στηρίζει έμπρακτα δράσεις που προάγουν την υγεία, την ενημέρωση και την ενδυνάμωση των γυναικών σε κάθε στάδιο της ζωής τους. Μέσα από συνεργασίες με την επιστημονική κοινότητα και τις δομές υγείας, εργαζόμαστε για μια κοινωνία με περισσότερη πρόληψη, ισότητα και σεβασμό προς τη γυναίκα.»

Από την πλευρά της, η Αναστασοπούλου Ελένη, υπεύθυνη συντονισμού στο Δίκτυο Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Υγείας (ΠΥΥ) Μαιών-Μαιευτών της 6ης ΥΠΕ δήλωσε: «Ως Δίκτυο Μαιών–Μαιευτών της 6ης Υ.Π.Ε. στεκόμαστε δίπλα στη γυναίκα σε κάθε στάδιο της ζωής της, με σεβασμό, φροντίδα και επιστημονική γνώση. Ως μαία και ως γυναίκα, γνωρίζω ότι οι ρόλοι μας είναι πολλοί, αλλά η αξία μας είναι μία και αδιαπραγμάτευτη.»

