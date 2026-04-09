Πάτρα: Η «Κιβωτός» βυθίζεται... ξανά - Δραματική έκκληση της προέδρου του Ιδρύματος Κατερίνας Νικολάου

Η «Κιβωτός της Αγάπης» δεν είναι απλώς ένα ίδρυμα. Είναι ο τελευταίος σταθμός για 67 παιδιά με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, παιδιά εγκαταλελειμμένα, ορφανά, παιδιά που έφτασαν εδώ με εισαγγελικές παραγγελίες, χωρίς οικογένεια, χωρίς φωνή. Και σήμερα, αυτή η Κιβωτός παλεύει να κρατηθεί στην επιφάνεια.

Η εφημερίδα «Πελοπόννησος» μπήκε στο κτίριο της οδού Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 29, μιας δομής που πλέον έχει καταστεί οριακή. Τα οικονομικά δεδομένα δεν αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας και η καθημερινότητα θυμίζει αγώνα επιβίωσης, όχι οργανωμένη κρατική φροντίδα.

Η πρόεδρος του ιδρύματος, Κατερίνα Νικολάου, μιλά σε πρώτο πρόσωπο και περιγράφει μια πραγματικότητα που δύσκολα χωρά σε δελτία Τύπου: «Κάθε μέρα ξεκινά με το ίδιο ερώτημα: θα αντέξουμε και σήμερα; Φροντίζουμε παιδιά που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν ούτε στο ελάχιστο. Για να πλυθεί ένα παιδί χρειάζονται τρία άτομα. Για να ζήσει αξιοπρεπώς χρειάζεται σταθερότητα. Κι εμείς δεν την έχουμε».

Στη δομή εργάζονται 53 άτομα προσωπικό. Ο αριθμός είναι ανεπαρκής σε σχέση με τις ανάγκες, όμως νέες προσλήψεις θεωρούνται αδύνατες. Δεν υπάρχουν χρήματα ούτε για την κάλυψη των υφιστάμενων μισθών, πόσω μάλλον για εξειδικευμένες ειδικότητες όπως εργοθεραπευτής, θέση που παραμένει κενή.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ

Το ίδρυμα λαμβάνει από τον ΕΟΠΥΥ 1.073 ευρώ μηνιαίως για κάθε παιδί. Σύμφωνα με τη διοίκηση, το πραγματικό κόστος φροντίδας ανέρχεται στα 1.750 ευρώ ανά παιδί. Η διαφορά αυτή δημιουργεί ένα μόνιμο έλλειμμα που μεταφράζεται σε χρέη, καθυστερήσεις και συνεχή ανασφάλεια.

«Τα χρήματα αυτά καλύπτουν μισθούς μόνο για 12 μήνες, ενώ είμαστε υποχρεωμένοι να πληρώνουμε 14. Αναγκαζόμαστε να δίνουμε μισθούς έναντι στο προσωπικό, που παλεύει γενναία. Και κάθε μήνα παλεύουμε για τα αυτονόητα» τονίζει η κ. Νικολάου.

ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Οι υποδομές του ιδρύματος παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα. Η συντήρηση γίνεται αποσπασματικά, σχεδόν αποκλειστικά μέσω ιδιωτικών δωρεών. Εταιρείες και πολίτες έχουν κατά καιρούς προσφέρει ανακαινίσεις και υλικά, όμως δεν υπάρχει σταθερός μηχανισμός υποστήριξης.

Η τοπική κοινωνία στηρίζει έμπρακτα την «Κιβωτό της Αγάπης»: σχολεία, σύλλογοι, απλοί πολίτες προσφέρουν τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης, οικονομική ενίσχυση. ομως οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες.

ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

Τα αιτήματα της «Κιβωτού» προς το κράτος είναι συγκεκριμένα:

⦁ αύξηση της ετήσιας επιχορήγησης από 50.000 ευρώ σε 300.000–500.000 ευρώ

⦁ αύξηση του νοσηλίου ανά παιδί

⦁ κάλυψη βασικών οφειλών

⦁ χρηματοδότηση για πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού

Από το περασμένο καλοκαίρι έως και σήμερα, έχουν αποσταλεί τρία σχετικά έγγραφα αιτήματα από την «Κιβωτό της Αγάπης» και άλλα ιδρύματα προς την υπουργό Δόμνα Μιχαηλίδου για την αναπροσαρμογή του ημερήσιου νοσηλίου κάθε παιδιού. Απάντηση από την υπουργό, όμως, δεν έχει υπάρξει…

Ο ΤΑΜΙΑΣ ΤΗΣ «ΚΙΒΩΤΟΥ» ΔΙΝΕΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΧΕΙΑ: «ΧΡΩΣΤΑΜΕ… ΠΑΝΤΟΥ!»

Η οικονομική κατάσταση της «Κιβωτού της Αγάπης» βρίσκεται πλέον στο όριο. Ο ταμίας του ιδρύματος, Διονύσης Πελεκούδας, μιλώντας στην «Π», περιγράφει με αριθμούς μια εικόνα ασφυκτικής πίεσης.

Στην κορυφή των προβλημάτων βρίσκονται τα υψηλά χρέη: περίπου 250.000 ευρώ στο ΙΚΑ, 100.000 ευρώ στη ΔΕΗ, πάνω από 40.000 ευρώ σε φαρμακεία –ποσό που αυξάνεται λόγω του σταθερά υψηλού κόστους φαρμάκων– και επιπλέον 30.000 ευρώ σε προμηθευτές για βασικές ανάγκες λειτουργίας.

Ιδιαίτερα βαρύ είναι το κόστος των ρυθμίσεων, κυρίως για την ηλεκτρική ενέργεια. Οι επαναλαμβανόμενες ρυθμίσεις στη ΔΕΗ έχουν εκτοξεύσει τη μηνιαία δόση από 3.000–4.000 ευρώ στο παρελθόν, στα 15.000 ευρώ τον μήνα σήμερα. Ο φόβος ότι σύντομα δεν θα είναι δυνατές νέες ρυθμίσεις θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη συνέχιση της λειτουργίας.

[contaisu_summary] [contaisu_summary]

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

Παράλληλα, το ίδρυμα αντιμετωπίζει οξεία έλλειψη ρευστότητας. «Δεν υπάρχει ταμείο» σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Πελεκούδας. Τα έσοδα προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά από δωρεές και από τα νοσήλια ή επιδόματα των παιδιών μέσω ΕΦΚΑ και ΕΟΠΥΥ, συνολικού ύψους περίπου 80.000 ευρώ –ποσό που παραμένει αμετάβλητο από το 2012–2013, παρά τη ραγδαία αύξηση του κόστους ζωής και ενέργειας.

Η πίεση αποτυπώνεται και στη μισθοδοσία: οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να πληρωθούν πλήρως και έγκαιρα κάθε μήνα. Χαρακτηριστικό είναι ότι το Πάσχα έλαβαν το δώρο τους και μόνο ένα μέρος του μισθού.

Το αυξημένο ενεργειακό κόστος, σε μια δομή που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο και φιλοξενεί παιδιά με βαριές αναπηρίες, επιδεινώνει δραματικά την κατάσταση, καθιστώντας την καθημερινή λειτουργία ολοένα και πιο επισφαλή.

