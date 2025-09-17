Πάτρα: Η Κοινο_Τοπία ανοίγει τη νέα σεζόν με γιορτή στην «Κληματαριά»
Με φαγητό, ποτό και καλή διάθεση, η Κοινο_Τοπία καλεί τα μέλη και τους φίλους της να γιορτάσουν μαζί την έναρξη της περιόδου 2025-26.
Η Εταιρεία Κοινωνικής Δράσης και Πολιτισμού Κοινο_Τοπία (www.koinotopia.gr) ξεκινά δυναμικά τη νέα περίοδο 2025-26, γεμάτη δράσεις και πρωτοβουλίες, και προσκαλεί τα μέλη και τους φίλους της σε μια ξεχωριστή βραδιά.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, στις 8.30 το βράδυ, στο αίθριο του καταστήματος εστίασης «Κληματαριά», στην οδό Θεοφ. Κορυδαλλέως 43, στα Κ. Συχαινά.
Η βραδιά θα έχει χαρακτήρα γιορτής, με φαγητό, ποτό και ευκαιρία για συνάντηση, γνωριμία και ανταλλαγή απόψεων, σηματοδοτώντας την αρχή μιας νέας δημιουργικής χρονιάς για την Κοινο_Τοπία.
Για πληροφορίες και κρατήσεις προσκλήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται έγκαιρα στη γραμματεία της Κοινο_Τοπίας:
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη 11:00-14:00
Πέμπτη, Παρασκευή 19:00-21:00
τηλ. 2610.622250
Εκτός ωραρίου στο 2610.277171 ή στο email info@koinotopia.gr.
