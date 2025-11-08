Πάτρα: Η Νέα Δημοκρατία αποχαιρετά τον Θρασύβουλο Μαυρομμάτη

Με το άγγελμα θανάτου του ιστορικού και προβεβλημένου στελέχους μας, Θρασύβουλου Μαυρομμάτη ο οποίος αποτελούσε μέρος της ιστορίας και της ψυχής του κόμματος στην Αχαΐα από την Δ.Ε.Ε.Π Ν.Δ Αχαΐας εκδόθηκε η πιο κάτω ανακοίνωση:

Με αισθήματα πόνου και θλίψης η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά την ψυχή της παράταξης στην Αχαΐα Θρασύβουλου Μαυρομμάτη.

Αφιέρωσε όλη του την ζωή υπηρετώντας με ήθος, συνέπεια και αξιοπρέπεια τα ιδανικά και τις αξίες μας, αποκτώντας το σεβασμό όλων.

Με τη μεταπολίτευση ως φοιτητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών πρωτοστάτησε στην ίδρυση της ΟΝΝΕΔ και από το 1976 συμμετείχε στο Εκτελεστικό Γραφείο της ΟΝΝΕΔ ως υπεύθυνος Εργασιακού και συντονιστής έκδοσης της εφημερίδας Πρωτοπορία.

Επιστρέφοντας στην Πάτρα ανέπτυξε έντονη κομματική και συνδικαλιστική δράση ενώ εργάστηκε ως παιδίατρος στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αγ. Ανδρέας και στην συνέχεια ως Λέκτορας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών «Παναγία η Βοήθεια».

Η ζωή του όλη ήταν αφιερωμένη σε αυτή την παράταξη και αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση η συνέπεια και η αγωνιστικότητα του.

Υπήρξε Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Αχαΐας, ο μακροβιότερος με τέσσερις θητείες Πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα, Πολιτευτής στο ψηφοδέλτιο του κόμματος και Νομαρχιακός σύμβουλος.

Ίδρυσε την Δημοκρατική Κίνηση Ιατρών, υπηρέτησε τον Ιατρικό Σύλλογο Πάτρας από την θέση του Προέδρου ενώ υπήρξε Πρόεδρος του Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών «Παναγία η Βοήθεια».

Σεμνός, με ιδιαίτερο ήθος, στυλοβάτης στις νίκες και στις ήττες του κόμματος ανιδιοτελής και εργατικός αποτελεί μέρος της Ιστορίας και της ψυχής του κόμματος στην Αχαΐα ενώ η έγνοια του ήταν πάντα ο συνάνθρωπος.

Το αποτύπωμα του είναι ανεξίτηλο.

Όπως και η σκέψη του.

Κοιτούσε πάντα το μέλλον με γνώμονα τα μεγάλα ιδανικά, τις αρχές και τις αξίες του Ελληνισμού.

Ο Πρόεδρος Αντώνης Κουνάβης, τα μέλη της Δ.Ε.Ε.Π, οι Τομεάρχες και οι Εθελοντές απευθύνουν στο γαμπρό του Θάνο και στα ανίψια του Κυριάκο και Δημήτρη, τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια.

Η Δ.Ε.Ε.Π Ν.Δ Αχαΐας ως ελάχιστο δείγμα αναγνώρισης της πολυσήμαντης προσφοράς του θα τιμήσει την μνήμη του κατά την διάρκεια πολίτικης εκδήλωσης, που θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα.

