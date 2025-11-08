Πάτρα: Η Νέα Δημοκρατία αποχαιρετά τον Θρασύβουλο Μαυρομμάτη

Με αισθήματα πόνου και θλίψης η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά την ψυχή της παράταξης στην Αχαΐα Θρασύβουλου Μαυρομμάτη.

Πάτρα: Η Νέα Δημοκρατία αποχαιρετά τον Θρασύβουλο Μαυρομμάτη
08 Νοέ. 2025 11:18
Pelop News

Με το άγγελμα θανάτου του ιστορικού και προβεβλημένου στελέχους μας, Θρασύβουλου Μαυρομμάτη ο οποίος αποτελούσε μέρος της ιστορίας και της ψυχής του κόμματος στην Αχαΐα από την Δ.Ε.Ε.Π Ν.Δ Αχαΐας εκδόθηκε η πιο κάτω ανακοίνωση:

Με αισθήματα πόνου και θλίψης η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά την ψυχή της παράταξης στην Αχαΐα Θρασύβουλου Μαυρομμάτη.

Αφιέρωσε όλη του την ζωή υπηρετώντας με ήθος, συνέπεια και αξιοπρέπεια τα ιδανικά και τις αξίες μας, αποκτώντας το σεβασμό όλων.

Με τη μεταπολίτευση ως φοιτητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών πρωτοστάτησε στην ίδρυση της ΟΝΝΕΔ και από το 1976 συμμετείχε στο Εκτελεστικό Γραφείο της ΟΝΝΕΔ ως υπεύθυνος Εργασιακού και συντονιστής έκδοσης της εφημερίδας Πρωτοπορία.

Επιστρέφοντας στην Πάτρα ανέπτυξε έντονη κομματική και συνδικαλιστική δράση ενώ εργάστηκε ως παιδίατρος στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αγ. Ανδρέας και στην συνέχεια ως Λέκτορας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών «Παναγία η Βοήθεια».

Η ζωή του όλη ήταν αφιερωμένη σε αυτή την παράταξη και αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση η συνέπεια και η αγωνιστικότητα του.

Υπήρξε Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Αχαΐας, ο μακροβιότερος με τέσσερις θητείες Πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα, Πολιτευτής στο ψηφοδέλτιο του κόμματος και Νομαρχιακός σύμβουλος.

Ίδρυσε την Δημοκρατική Κίνηση Ιατρών, υπηρέτησε τον Ιατρικό Σύλλογο Πάτρας από την θέση του Προέδρου ενώ υπήρξε Πρόεδρος του Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών «Παναγία η Βοήθεια».

Σεμνός, με ιδιαίτερο ήθος, στυλοβάτης στις νίκες και στις ήττες του κόμματος ανιδιοτελής και εργατικός αποτελεί μέρος της Ιστορίας και της ψυχής του κόμματος στην Αχαΐα ενώ η έγνοια του ήταν πάντα ο συνάνθρωπος.

Το αποτύπωμα του είναι ανεξίτηλο.

Όπως και η σκέψη του.

Κοιτούσε πάντα το μέλλον με γνώμονα τα μεγάλα ιδανικά, τις αρχές και τις αξίες του Ελληνισμού.

Ο Πρόεδρος Αντώνης Κουνάβης, τα μέλη της Δ.Ε.Ε.Π, οι Τομεάρχες και οι Εθελοντές απευθύνουν στο γαμπρό του Θάνο και στα ανίψια του Κυριάκο και Δημήτρη, τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια.

Η Δ.Ε.Ε.Π Ν.Δ Αχαΐας ως ελάχιστο δείγμα αναγνώρισης της πολυσήμαντης προσφοράς του θα τιμήσει την μνήμη του κατά την διάρκεια πολίτικης εκδήλωσης, που θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:50 Οπλισμένος στην είσοδο των Δικαστηρίων Πατρών: Τον σταμάτησαν πριν περάσει με μαχαίρια και σιδερογροθιά
13:48 Απανθρακωμένο πτώμα στη Βοιωτία: 14 φάκελοι εξαφανίσεων στο μικροσκόπιο της Αστυνομίας
13:36 Τρεις συλλήψεις διακινητών στον Έβρο: Μετέφεραν παράνομα μετανάστες με αυτοκίνητα και κρυφές θήκες
13:24 Έφοδος της ΕΛΑΣ σε οίκους ανοχής στην Αθήνα: Εντοπίστηκαν θύματα trafficking και «σφραγισμένα» καταστήματα που λειτουργούσαν ξανά
13:12 Βορίζια: Από τις φυλακές στην ανακρίτρια συγγενείς του Καργάκη – Ερευνάται ποιος έβαλε τη βόμβα που άναψε το φυτίλι του μακελειού
13:00 Η Σία Κοσιώνη στο θεατρικό σανίδι: «Το χιούμορ είναι πράξη αντίστασης»
13:00 Πάτρα: Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για την σύλληψη του 40χρονου εκπαιδευτικού για παιδική πορνογραφία
12:48 Συλλυπητήριο μήνυμα του Δημάρχου Πατρέων για τον Θρασύβουλο Μαυρομμάτη
12:36 Ανοίγει τη Δευτέρα η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης: Ποιοι δικαιούνται έως 1.200 ευρώ και πότε θα πληρωθούν
12:24 «Παγώνει» η επισιτιστική βοήθεια στις ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο δίνει παράταση στην κυβέρνηση Τραμπ εν μέσω shutdown
12:12 Νέο ξέσπασμα Γκλέτσου on air: «Μου στήσατε παγίδα!» – Η ένταση με τη Σίσσυ Χρηστίδου και η επίμαχη συμφωνία ΒΙΝΤΕΟ
12:07 Υπόθεση κατάρρευσης 13χρονου από ναρκωτικά: Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι για διακίνηση κάνναβης μέσα στο σχολείο – Στο αυτόφωρο και οι γονείς τους
12:00 Ντίμης Κρίτσας: Ο “άρχοντας” της ελληνικής μόδας που έκανε την κομψότητα διεθνή υπόθεση
11:59 Καιρός: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης – Νέος γύρος κακοκαιρίας από αύριο, ισχυρές βροχές στη Δυτική Ελλάδα
11:48 Φονικό στη Χαλκίδα: Οκτώ συλλήψεις για τη δολοφονία του 20χρονου – Τυφλό οπαδικό μίσος πίσω από την αιματηρή συμπλοκή
11:40 Τραγωδία στην Τουρκία: Έξι νεκροί από φωτιά σε εργοστάσιο αρωμάτων – Μαρτυρίες για έκρηξη και κραυγές πανικού ΒΙΝΤΕΟ
11:36 Το τελευταίο αντίο στην Κίλι Σφακιανάκη: Η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη αποχαιρετάται σε μια λιτή τελετή στη Ριτσώνα
11:24 Κυβέρνηση κατά ΠΑΣΟΚ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Το μόνο πλέγμα αδιαφάνειας είναι το δικό σας» – Αντεπίθεση με έγγραφα και ονόματα
11:18 Πάτρα: Η Νέα Δημοκρατία αποχαιρετά τον Θρασύβουλο Μαυρομμάτη
11:15 Δύσκολη διπλή αποστολή για τον ΝΟΠ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08-09/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ