Πάτρα: Η παράσταση «Ο αχόρταγος» για καλό σκοπό την Κυριακή 16/11

Η Ομάδα «ΣΤΕΚΙ εν ΔΡΑΣΕΙ» της Κίνησης «ΠΡΟΤΑΣΗ», για έναν άλλο τρόπο ζωής σας προσκαλεί στην θεατρική παράσταση « Ο ΑΧΟΡΤΑΓΟΣ »

του Δημήτρη Ψαθά, την Κυριακή 16/11/ 2025 ώρα 19.00 από τους «ΤΑΞΙΔΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΖΑΣ»!

Η παράσταση γίνεται για στήριξη των πυρόπληκτων συνανθρώπων μας και «η Είσοδος είναι Ελεύθερη»!

Ωστόσο, αντί για εισιτήριο στην εκδήλωσή μας στο χώρο του Κ.Δ.Α. θα δεχόμαστε είδη πρώτης ανάγκης όπως :

1)Είδη προσωπικής υγιεινής και φροντίδας για παιδιά και ενήλικες (χαρτικά,σαπούνι,πάνες για ηλικιωμένους κ.α.

2)Βρεφικά είδη(πάνες,γάλα σε σκόνη,βρεφικές τροφές κ.ά).

3)Τρόφιμα μακράς διαρκείας (μακαρόνια,ρύζι,όσπρια,γάλα εβαπορέ,κ.ά).

Τα είδη που θα συγκεντρωθούν θα παραδοθούν στο « Φωτεινό Αστέρι» που θα παρευρίσκεται και θα προωθηθούν σε όσους από τις πυρόπληκτες περιοχές τα έχουν ανάγκη.

(Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑ)

(Σαρανταπόρου 20 τηλ..2610451790 )

Είσοδος Ελεύθερη

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



