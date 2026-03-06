Πάτρα: Η Περιφερειακή Διεθυνση Δυτικής Ελλάδας στο PatrasIQ 2026 ΦΩΤΟ

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας παρουσίασε το έργο και τις δράσεις.

06 Μαρ. 2026 9:38
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας ολοκλήρωσε με επιτυχία τη συμμετοχή της στην 9η Έκθεση Καινοτομίας και  Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – PatrasIQ 2026, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών στις 27,28 Φεβρουαρίου και την 1η Μαρτίου 2026.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας παρουσίασε το έργο και τις δράσεις της μέσα από το περίπτερο Νο 19 και 20 στο φουαγέ του 1ου ορόφου, όπου πλήθος επισκεπτών ενημερώθηκε για τον ρόλο και τις προοπτικές της επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς και για τη συμβολή του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας στην ομαλή και αποτελεσματική ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας.

Την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας διοργάνωσε Συνεδρία, η οποία προσέλκυσε σημαντικό ενδιαφέρον από εκπαιδευτικούς, στελέχη εκπαίδευσης, φορείς και επισκέπτες της έκθεσης καθώς και πλήθος μαθητών Επαγγελματικών Λυκείων. Η Συνεδρία συντονίστηκε από τον κ. Ραβασόπουλο Γιώργο – Συντονιστή Μαθητείας ΠΔΕΔΕ και την κα. Μπρούλια Βασιλική – Υπεύθυνη Υποστήριξης Μαθητείας ΠΔΕΔΕ.

Στη Συνεδρία παρουσιάστηκαν κρίσιμες πτυχές της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και της Μαθητείας, όπως:

• Νικόλαος Δελέγκος – Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας
«Σύνδεση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με την Αγορά Εργασίας»

• Ελένη Αραχωβίτου – Υπεύθυνη Μαθητείας, Δ.Δ.Ε. Αχαΐας
«Χαρακτηριστικά και Λειτουργίες του Επαγγελματικού Λυκείου»

• Γιώργος Ραβασόπουλος – Συντονιστής Μαθητείας, ΠΔΕ ΔΕ

• Βασιλική Μπρούλια – Υπεύθυνη Υποστήριξης Μαθητείας, ΠΔΕ ΔΕ
«Ο θεσμός του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας»

• Βασιλική Διδάχου και Χαραλαμπία Πεφάνη – Εκπαιδευτικοί ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Πάτρας
«Ιστορική αναδρομή της συμμετοχής του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Πάτρας στη Μαθητεία»

• Έλενα Σαρλή – Προωθήτρια Erasmus+ Δυτικής Ελλάδας
«Το Erasmus+ ως υποστηρικτικό εργαλείο επαγγελματικής ανάπτυξης μαθητών και εκπαιδευτικών».

