Πάτρα: Η «Ψυχή ντυμένη αέρα» της Έλενας Χουζούρη παρουσιάζεται στο Πολύεδρο

Η συγγραφέας και δημοσιογράφος Έλενα Χουζούρη παρουσιάζει στο Πολύεδρο, την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου στις 8:30 το βράδυ, το νέο της βιβλίο με τίτλο «Ψυχή ντυμένη αέρα. Ανθούλα Σταθοπούλου-Βαφοπούλου: Η μούσα της μεσοπολεμικής Θεσσαλονίκης», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επίκεντρο.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Κατερίνα Κωστίου, καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, η Θάλεια Ιερωνυμάκη, ΕΔΙΠ Νεοελληνικής Φιλολογίας του ίδιου Πανεπιστημίου, καθώς και η ίδια η συγγραφέας.

Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί από αναγνώσεις ποιημάτων και πεζών της Ανθούλας Σταθοπούλου-Βαφοπούλου από τον Γιώργο Χαριτάτο, διδάκτορα Κλασικής Φιλολογίας, ενώ θα προβληθεί και φωτογραφικό υλικό της εποχής.

Το βιβλίο σκιαγραφεί την προσωπικότητα και το έργο της Ανθούλας Σταθοπούλου-Βαφοπούλου (1908-1935), της γυναίκας που σφράγισε με την παρουσία της τη μεσοπολεμική Θεσσαλονίκη. Ποιήτρια, πεζογράφος και θεατρική συγγραφέας, η Σταθοπούλου-Βαφοπούλου υπήρξε μια ανυπόταχτη δημιουργός, που κατόρθωσε να επιβληθεί μέσα σε ένα έντονα ανδροκρατούμενο και συντηρητικό περιβάλλον.

Η θυελλώδης σχέση της με τον ποιητή Γιώργο Βαφόπουλο άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη λογοτεχνική ζωή της πόλης, επηρεάζοντας τόσο τη δική της ποίηση όσο και τη δική του. Η συγγραφέας, μέσα από την έρευνα και την αφήγηση, ανασυνθέτει τη φυσιογνωμία μιας εποχής που γέννησε σημαντικά πολιτιστικά και λογοτεχνικά ρεύματα – με τη Θεσσαλονίκη να χαράζει τότε τη δική της πορεία μέσα από θέατρα, κινηματογράφους, λογοτεχνικά περιοδικά και τη γέννηση του Πανεπιστημίου και της Διεθνούς Έκθεσης.

Η Έλενα Χουζούρη έχει υπογράψει έξι ποιητικές συλλογές και σειρά πολυμεταφρασμένων μυθιστορημάτων. Έργα της όπως «Σκοτεινός Βαρδάρης», «Πατρίδα από βαμβάκι», «Ο θείος Αβραάμ μένει πάντα εδώ» και «Στη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού» έχουν ξεχωρίσει για τη θεματολογία και τη γλωσσική τους δύναμη. Παράλληλα, έχει εργαστεί επί χρόνια στη δημοσιογραφία και έχει τιμηθεί με βραβεία και διακρίσεις για τη συνολική της παρουσία στα ελληνικά γράμματα.

