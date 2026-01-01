Πάτρα: Η τελετή ευχών την Πρωτοχρονιά του 2026 στο Δημαρχείο ΦΩΤΟ

Μηνύματα κατά του πολέμου και της εκμετάλλευσης, έμφαση στην ενότητα και τις διεκδικήσεις της πόλης κατά την τελετή κοπής της βασιλόπιτας στο Δημαρχείο.

01 Ιαν. 2026 13:14
Pelop News

Μηνύματα υπέρ της της φιλίας και της ευημερίας των λαών, εναντίον του πολέμου και όσων εκμεταλλεύονται τους λαούς για να αυξάνουν τα κέρδη τους, καθώς και μηνύματα για τις ανοικτές διεκδικήσεις της Πάτρας για το 2026, περιλάμβαναν οι ευχές του Δημάρχου Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, στη σημερινή τελετή κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Δήμου και της ανταλλαγής ευχών, που έγινε στο Δημαρχείο παρουσία πλήθους κόσμου.

Στην κατεύθυνση της ομόνοιας, της κοινωνικής ειρήνης και της συνεργασίας  ήταν και οι ευχές του Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου, που έκοψε με τον Δήμαρχο το πρώτο κόμματι της βασιλόπιτας.

Παρόντες ήταν o υφυπουργός Πολιτισμού κ. Ιάσωνας Φωτήλας, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, κ. Νεκτάριος Φαρμάκης επικεφαλής της Περιφερειακής Αρχής, σύσσωμη η Δημοτική Αρχή, βουλευτές κι εκπρόσωποι κομμάτων, δημοτικοί σύμβουλοι, Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων, επικεφαλής Δημοτικών και Περιφερειακών Παρατάξεων, εκπρόσωποι Στρατιωτικών Αρχών, εκπρόσωποι φορέων, συλλόγων και δημότες.

Μετά την κοπή της πίτας ο Δήμαρχος στο μήνυμά του τόνισε:

«Χρόνια πολλά, όπως λένε οι πόντοι Καλοζώετον το 2026, να έχουμε υγεία και δύναμη, γιατί  παρακολουθούμε όλοι ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν και τόσο καλά. Σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχει μία εικόνα καταστροφής. Φωτιά έχει μπει στο πλανήτη μας, στην χώρα μας, αλλά και στην πόλη μας. Οι καταστάσεις τις οποίες βιώνουμε δεν είναι αυτές οι οποίες επιθυμούμε και το ζήσαμε την προηγούμενη χρόνια. Μπροστά μας βλέπουμε ότι η τάξη η οποία κυριαρχεί είναι αχαλίνωτη, δεν τηρεί ούτε τα προσχήματα πλέον και επιδρά με βίαιο τρόπο για τα κέρδη της. Γίνεται συγκέντρωση τεράστια του πλούτου και πλέον δεν έχουν κανένα δισταγμό μπροστά στα δικά τους τα συμφέροντα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αλλά και στη χώρα μας και στον τόπο μας δεν διστάζουν μπροστά σε τίποτε. Ο λόγος επομένως είναι στο λαό. Είμαστε αισιόδοξοι ότι ο λαός μας μπορεί να σηκώσει το ανάστημά του, να υπερασπιστεί τη ζωή του, το μέλλον των παιδιών του, να υπερασπιστεί τον ιδρώτα του, να μπορέσουμε να έχουμε τα αυτονόητα, δηλαδή να είναι δίκαιος ο τρόπος ο οποίος θα κατανέμεται ο πλούτος. Αυτός που δουλεύει αυτός να καρπώνεται αυτό το οποίο παράγεται. Πιστεύουμε ότι όσοι είμαστε εδώ ο πατραϊκός λαός πρέπει να υπερασπιστεί και την πόλη του. Διότι και στην πόλη μας μία σειρά ζητήματα δεν πηγαίνουν κατ’ ευχήν. Πηγαίνουνε δυστυχώς κόντρα και στο κοινό νου. Άρα αξίζει όλοι μαζί όσοι νιώθουμε ότι πρέπει να προχωρήσει ο τόπο μας, να έχουμε προκοπή, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας προκειμένου να έχουμε και αποτελέσματα τα οποία θα σφραγίσουν το μέλλον των παιδιών μας. Να είναι τα παιδιά μας ευτυχισμένα. Αυτό δεν θα γίνει με τα λόγια θα γίνει με πράξεις. Μπορούμε όλοι μαζί να συμβάλλουμε ώστε να έχουμε προκοπή και όσα ονειρευόμαστε. Και στο ύψος αυτού που θέλουμε και που μας αντιστοιχεί να έχουμε και στην πόλη μας. Καλή χρονιά, όλα τα καλά, υγεία δύναμη και να έχουμε καλή προκοπή στο 2026».

 

