Πάτρα: Ιδού ο Βασιλιάς Καρνάβαλος του 2026 – «Διόνυσος» ο πρωταγωνιστής του Πατρινού Καρναβαλιού 2026

Ο φετινός Βασιλιάς Καρνάβαλος είναι ένας πληθωρικός Διόνυσος, με σπινθιροβόλο βλέμμα και τεράστιο χαμόγελο

28 Ιαν. 2026 16:28
28 Ιαν. 2026 16:28
Pelop News

Λίγο πριν τα φώτα της πόλης ανάψουν για το Πατρινό Καρναβάλι 2026, μια σιωπηλή αλλά φορτισμένη στιγμή σηματοδότησε την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης. Πίσω από τις πόρτες του Καρναβαλικού Εργαστηρίου στο Πετρωτό, ο Βασιλιάς Καρνάβαλος αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά, με τον φακό της «Π» να καταγράφει αποκλειστικά το τελικό αποτέλεσμα. Το άρμα ολοκληρώθηκε μόλις χθες, όταν και μπήκαν οι τελευταίες πινελιές στο τεράστιο κεφάλι του, δίνοντας ζωή στον φετινό πρωταγωνιστή: τον Διόνυσο, θεό της μέθης, της χαράς και της γιορτής.

Την καλλιτεχνική υπογραφή στον «βασιλιά του γέλωτος» βάζει ο επικεφαλής του καρναβαλικού συνεργείου, Νίκος Λιβάνης, ο οποίος ηγείται του σχεδιασμού και της αισθητικής ταυτότητας της φετινής κατασκευής, συνθέτοντας ένα άρμα με έντονη θεατρικότητα, δυναμική έκφραση και διονυσιακό συμβολισμό.

Η φετινή καρναβαλική παραγωγή είναι από τις πιο πλούσιες των τελευταίων ετών. Συνολικά, στους δρόμους της Πάτρας θα παρελάσουν 18 ή 19 άρματα. Για το Καρναβάλι των Μεγάλων έχουν ετοιμαστεί 7 ή 8 άρματα, εκ των οποίων τα 6 ή 7 είναι ολοκαίνουργια, ενώ ένα αποτελεί ανακατασκευή. Αντίστοιχα, το Καρναβάλι των Μικρών θα πλαισιωθεί από 11 άρματα, με 7 νέες δημιουργίες και 4 ανακατασκευές.

Ξεχωριστή θέση κατέχει και το άρμα της Βασίλισσας, ένα εντυπωσιακό άνθινο άρμα με κεντρικό θέμα τον Κύκνο με φλαμίνγκο. Η μεταμόρφωσή του θα ολοκληρωθεί κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, καθώς θα καλυφθεί από 20.000 έως 30.000 γαρύφαλλα, σε μια διαδικασία που θα πραγματοποιηθεί την τελευταία ημέρα πριν από την παρέλαση της Παρασκευής.

Τα άρματα των Μικρών θα παρελάσουν την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, ενώ για πρώτη φορά τα άρματα του Πατρινού Καρναβαλιού θα κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση στο κέντρο της πόλης την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, στην Παρέλαση Αρμάτων. Θα ακολουθήσει η Νυχτερινή Ποδαράτη Παρέλαση το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, με τα άρματα στην κεφαλή της πομπής, πριν την κορύφωση της γιορτής την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, όπου ο Βασιλιάς Καρνάβαλος θα έχει την τιμητική του στη Μεγάλη Παρέλαση.

