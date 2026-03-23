Πάτρα: Ημερίδα για τον αυτισμό με επίκεντρο τη μετάβαση από το σχολείο στη ζωή

Μια σημαντική πρωτοβουλία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον αυτισμό προγραμματίζεται στην Πάτρα την Τετάρτη 1 Απριλίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τον Αυτισμό. Ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό «Μίτος», σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, καθώς και με τη στήριξη του Δήμου Πατρέων, διοργανώνει εκδήλωση στην Αγορά Αργύρη από τις 6 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ, με τίτλο «Μαθαίνουμε διαφορετικά, προχωράμε μαζί».

Η δράση φιλοδοξεί να ανοίξει έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από τον αυτισμό, φέρνοντας στο προσκήνιο κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τόσο τα παιδιά και τις οικογένειές τους όσο και τη σχολική, επιστημονική και κοινωνική κοινότητα. Η εκδήλωση απευθύνεται σε πολίτες, γονείς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, με στόχο την ενίσχυση της ενημέρωσης, της κατανόησης και της αποδοχής της νευροδιαφορετικότητας.

Τον συντονισμό της ημερίδας θα έχει η δημοσιογράφος και αρχισυντάκτρια της εφημερίδας «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» Μαρίνα Ριζογιάννη. Το πρόγραμμα ξεκινά στις 18:00 με προσέλευση και εγγραφές, ενώ στις 18:15 θα ακολουθήσουν το καλωσόρισμα από τον πρόεδρο του Συλλόγου «Μίτος» Θωμά Γκορίλα και χαιρετισμοί από εκπροσώπους των αρχών της πόλης και φορέων.

Το κύριο μέρος της εκδήλωσης θα είναι αφιερωμένο στις εισηγήσεις των ομιλητών, οι οποίοι θα προσεγγίσουν το θέμα από διαφορετικές πλευρές. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας Νικόλαος Δελέγκος θα μιλήσει για την ειδική εκπαίδευση και τις διοικητικές της προκλήσεις, ενώ ο εκπαιδευτικός Ειδικής Φυσικής Αγωγής στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Πάτρας Νίκος Αθανασόπουλος θα αναφερθεί στις αλήθειες, τα εμπόδια και τους προβληματισμούς που συνοδεύουν την ειδική εκπαίδευση.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί και στο κρίσιμο στάδιο της μετάβασης στην ενηλικίωση. Η ψυχολόγος ΕΔΙΠ του Τμήματος Επιστημών Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών Θεώνη Μαυρόγιαννη θα αναπτύξει τους προβληματισμούς και τις προκλήσεις αυτής της μετάβασης, ενώ η παιδοψυχίατρος Μένη Μενούνου θα προσεγγίσει το ίδιο πεδίο από τη σκοπιά της ψυχικής υγείας και των δυσκολιών που συχνά αναδύονται σε αυτή τη φάση της ζωής.

Στην εκδήλωση θα κατατεθούν επίσης εμπειρίες και προσεγγίσεις από δομές υποστήριξης, την οικογένεια και την εκπαίδευση. Η ψυχολόγος Κατερίνα Χριστιά θα μιλήσει για τους ενήλικες με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος στις δομές του Συλλόγου ΑμεΑ «Αλκυόνη», η Έλενα Καβαλιέρου, ως γονέας και πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Ειδικού Δημοτικού Κάτω Αχαΐας, θα αναφερθεί στα παιδιά «που δεν χωράνε», ενώ η εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής Χριστίνα Αντωνοπούλου – Τσίγκα θα εστιάσει στη διαδρομή από το σχολείο προς την ίδια τη ζωή.

Μετά το τέλος των εισηγήσεων θα ακολουθήσει συζήτηση και εξαγωγή συμπερασμάτων, δίνοντας στους παρευρισκόμενους τη δυνατότητα να συμμετάσχουν ενεργά και να συμβάλουν στον κοινό προβληματισμό. Παράλληλα, στον χώρο της εκδήλωσης θα διατίθενται μεταξοτυπίες έργων ζωγραφικής, προσφορά του ομότιμου καθηγητή Ιατρικής και ζωγράφου Κώστα Σπυρόπουλου, καθώς και μπλουζάκια ευαισθητοποίησης για τη νευροδιαφορετικότητα, με στόχο την οικονομική ενίσχυση του συλλόγου.

Η εκδήλωση στην Αγορά Αργύρη φιλοδοξεί να λειτουργήσει όχι μόνο ως ένας χώρος ενημέρωσης, αλλά και ως μια αφορμή για ουσιαστική σύνδεση ανάμεσα στην επιστημονική γνώση, την εκπαιδευτική εμπειρία και την καθημερινή πραγματικότητα των οικογενειών. Το κεντρικό της μήνυμα είναι σαφές: η κατανόηση της διαφορετικότητας και η κοινή πορεία προς μια πιο συμπεριληπτική κοινωνία δεν είναι απλώς ζητούμενα, αλλά αναγκαίες προϋποθέσεις για το αύριο.

