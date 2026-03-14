Πάτρα, Κ. Αχαΐα, Αγρίνιο και Κατοχή: Συλλήψεις για ναρκωτικά, οπλοκατοχή, ληστεία

Για ακόμη μία φορά «πλούσιο» είναι το Αστυνομικό Δελτίο και αρκετές οι παραβατικές συμπεριφορές στη Δυτική Ελλάδα. Αναλυτικά το σχετικό ενημερωτικό της Αστυνομικής Διεύθυνσης έχει ως εξής:

«Συνελήφθησαν, χθες το πρωί, σε περιοχή της Πάτρας, από αστυνομικούς του

Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, δυο ημεδαποί άνδρες, διότι ενεργώντας από

κοινού, εισήλθαν σε σταθμευμένο φορτηγό αυτοκίνητο ημεδαπού άνδρα και

αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των -200- ευρώ, τραπεζικές κάρτες και

έγγραφα.

Σύλληψη για κλοπή κατά συναυτουργία

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στην Κάτω Αχαΐα, από αστυνομικούς του

Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, ένας ημεδαπός

άνδρας, διότι ενεργώντας από κοινού, με δυο ημεδαπούς άνδρες, μετέβησαν

με αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του συλληφθέντα σε περιοχή της Δυτικής Αχαΐας

και διέρρηξαν αποθήκη, αφαιρώντας εργαλεία συνολικής αξίας -400- ευρώ,

εξήντα ευρώ, τρία κινητά τηλέφωνα, είδη ρουχισμού και δέκα κιλά

ελαιόλαδου.

Οι αστυνομικοί της Ο.Π.ΔΙ. του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού εντόπισαν το

αυτοκίνητο στη Γαστούνη Ηλείας και το κατέσχεσαν ως μέσο τέλεσης κλοπής.

Συλλήψεις για παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών Συνελήφθησαν, χθες το

απόγευμα, στην Κάτω Αχαΐα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και

Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, πέντε αλλοδαποί, διότι σε

αστυνομικούς ελέγχους που τους διενεργήθηκαν, διαπιστώθηκε ότι

στερούνταν νομίμων εγγράφων για την παραμονή τους στη Χώρα μας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Σύλληψη για κατοχή ναρκωτικών

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς του Τμήματος

Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων

Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε

στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -10,4- γραμμάρια κάνναβης.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ

Σύλληψη για παράβαση του νόμου περί όπλων

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στην Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας, από

αστυνομικούς της ΟΠΚΕ του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων

Μεσολογγίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του

διενεργήθηκε, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ένα αναδιπλούμενο

μαχαίρι».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



