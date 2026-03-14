Πάτρα, Κ. Αχαΐα, Αγρίνιο και Κατοχή: Συλλήψεις για ναρκωτικά, οπλοκατοχή, ληστεία
14 Μαρ. 2026 12:39
Για ακόμη μία φορά «πλούσιο» είναι το Αστυνομικό Δελτίο και αρκετές οι παραβατικές συμπεριφορές στη Δυτική Ελλάδα.  Αναλυτικά το σχετικό ενημερωτικό της Αστυνομικής Διεύθυνσης έχει ως εξής:

Ληστεία, εμπρησμός και κλοπή αυτοκινήτου στην Ηλεία, συλλήψεις των κατηγορουμένωνhttps://pelop.gr/listeia-ebrismos-kai-klopi-aftokinitou-stin-ileia-syllipseis-ton-katigoroumenon/

«Συνελήφθησαν, χθες το πρωί, σε περιοχή της Πάτρας, από αστυνομικούς του
Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, δυο ημεδαποί άνδρες, διότι ενεργώντας από
κοινού, εισήλθαν σε σταθμευμένο φορτηγό αυτοκίνητο ημεδαπού άνδρα και
αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των -200- ευρώ, τραπεζικές κάρτες και
έγγραφα.

Σύλληψη για κλοπή κατά συναυτουργία

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στην Κάτω Αχαΐα, από αστυνομικούς του
Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, ένας ημεδαπός
άνδρας, διότι ενεργώντας από κοινού, με δυο ημεδαπούς άνδρες, μετέβησαν
με αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του συλληφθέντα σε περιοχή της Δυτικής Αχαΐας
και διέρρηξαν αποθήκη, αφαιρώντας εργαλεία συνολικής αξίας -400- ευρώ,
εξήντα ευρώ, τρία κινητά τηλέφωνα, είδη ρουχισμού και δέκα κιλά
ελαιόλαδου.
Οι αστυνομικοί της Ο.Π.ΔΙ. του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού εντόπισαν το
αυτοκίνητο στη Γαστούνη Ηλείας και το κατέσχεσαν ως μέσο τέλεσης κλοπής.
Συλλήψεις για παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών Συνελήφθησαν, χθες το
απόγευμα, στην Κάτω Αχαΐα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και
Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, πέντε αλλοδαποί, διότι σε
αστυνομικούς ελέγχους που τους διενεργήθηκαν, διαπιστώθηκε ότι
στερούνταν νομίμων εγγράφων για την παραμονή τους στη Χώρα μας.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Σύλληψη για κατοχή ναρκωτικών

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς του Τμήματος
Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων
Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε
στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -10,4- γραμμάρια κάνναβης.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ
Σύλληψη για παράβαση του νόμου περί όπλων

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στην Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας, από
αστυνομικούς της ΟΠΚΕ του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων
Μεσολογγίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του
διενεργήθηκε, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ένα αναδιπλούμενο
μαχαίρι».

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:51 Θεσσαλονίκη: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση και παράνομη οπλοκατοχή-οπλοχρησία στον 23χρονο που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 20χρονο
13:50 Ξυπνάς εξαντλημένος; Τι δείχνει μελέτη για ύπνο, πρωινό και άσκηση
13:47 Νύχτα επιθέσεων στη Ρωσία με στόχο μεταφορές και καύσιμα
13:42 Η ΑΑΔΕ αλλάζει πρόσωπο ως το 2029: περισσότερη τεχνολογία, πιο στενοί έλεγχοι, νέοι κανόνες εξυπηρέτησης
13:40 Φωτιά στην Κεφαλονιά: Επιχειρούν 32 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρου της 16ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα
13:33 Σύλληψη 42χρονου στο Ρέθυμνο, που είχε στην κατοχή του περισσότερα από 75 κιλά κάνναβης
13:26 Τι σημαίνει για την Ελλάδα το φαινόμενο El Niño και πόσο θα μας επηρεάσει
13:22 Ιράν προς ΗΑΕ: «Νόμιμοι στόχοι» αμερικανικές υποδομές μετά τα πλήγματα στο Kharg
13:13 «Είχε δόλο, ήθελε να σκοτώσει», δήλωση που σοκάρει για τη δολοφονία του 20χρονου από τον 23χρονο στη Θεσσαλονίκη, ΒΙΝΤΕΟ
13:11 Μακρόν προς Ισραήλ και Λίβανο: Πρόταση για απευθείας συνομιλίες στο Παρίσι
12:57 Δεκάδες συλλήψεις στο Αμπού Ντάμπι για αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που αφορούν στον πόλεμο στο Ιράν
12:48 Έφοδος της Αστυνομίας σε καταυλισμό στη Γαστούνη, κατασχέθηκαν αλυσοπρίονα και χαρτοκοπτικό μηχάνημα
12:39 Πάτρα, Κ. Αχαΐα, Αγρίνιο και Κατοχή: Συλλήψεις για ναρκωτικά, οπλοκατοχή, ληστεία
12:36 «Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες μπορούν να εμπιστεύονται τις Ένοπλες Δυνάμεις στους ταραγμένους καιρούς που ζούμε», το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη
12:24 Τον έριξαν στο έδαφος και του αφαίρεσαν 200 ευρώ, δύο άνδρες στην Αμαλιάδα λήστεψαν ηλικιωμένο
12:17 Θεσσαλονίκη: Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας για τη μεταγωγή στα δικαστήρια του 23χρονου κατηγορούμενου για τη δολοφονία του 20χρονου, ΒΙΝΤΕΟ
12:10 Ληστεία, εμπρησμός και κλοπή αυτοκινήτου στην Ηλεία, συλλήψεις των κατηγορουμένων
12:00 Στα άκρα η κόντρα: Διχασμένη παρουσιάζεται η ΟΝΝΕΔ Αχαΐας μετά τις τελευταίες εξελίξεις
11:48 Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο 400.000 απόφοιτοι ΤΕΙ θα αποκτήσουν ισότιμα πτυχία με τα αντίστοιχα πανεπιστημιακά τμήματα
11:36 Αυτό είναι το ελληνικό δεξαμενόπλοιο που χτυπήθηκε στη Μαύρη Θάλασσα, τι ανακοίνωσε η πλοιοκτήτρια εταιρεία και για ποιον λόγο;
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
