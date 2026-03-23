Πάτρα: Κάλεσμα των Οικοδόμων στη συγκέντρωση της Παρασκευής κατά του πολέμου και της εμπλοκής της χώρας

Με ανοιχτό κάλεσμα προς όλους τους εργαζόμενους στις κατασκευές, το Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Πάτρας ζητά μαζική συμμετοχή στη συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 27 Μαρτίου στις 7 το απόγευμα, στην πλατεία Γεωργίου. Η κινητοποίηση στρέφεται ενάντια στον πόλεμο και, όπως επισημαίνεται, στους κινδύνους που δημιουργεί η ενεργή συμμετοχή της χώρας στις πολεμικές εξελίξεις της περιοχής.

Στην ανακοίνωσή του, το συνδικάτο υπογραμμίζει ότι οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να μένουν αμέτοχοι μπροστά στη γενίκευση του πολέμου και στις διεθνείς εξελίξεις, τονίζοντας πως μόνο μέσα από τη συλλογική οργάνωση, τη δράση των συνδικάτων και τη μαζική κινητοποίηση μπορεί να εκφραστεί ουσιαστική αντίσταση. Όπως σημειώνεται, ο κόσμος της εργασίας και ο λαός έχουν τη δύναμη να βρεθούν στο προσκήνιο των εξελίξεων, διεκδικώντας μια διαφορετική πορεία.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο που μαίνεται στη Μέση Ανατολή, με το Συνδικάτο να καταγγέλλει την κυβερνητική πολιτική, αλλά και τη στάση των υπόλοιπων κομμάτων που, όπως αναφέρει, στηρίζουν αυτή την κατεύθυνση. Στην ίδια ανακοίνωση γίνεται λόγος για πολιτική που, κατά την εκτίμηση του σωματείου, εξυπηρετεί επιχειρηματικά και γεωπολιτικά συμφέροντα, μετατρέποντας τη χώρα σε κρίκο ευρύτερων στρατιωτικών σχεδιασμών.

Το Συνδικάτο Οικοδόμων υποστηρίζει ακόμη ότι διαχρονικά οι κυβερνήσεις έχουν εντάξει τη χώρα σε σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ισραήλ, γεγονός που -όπως αναφέρει- καθιστά τον λαό εκτεθειμένο σε σοβαρούς κινδύνους. Στο ίδιο πλαίσιο, ασκείται κριτική για τη στρατιωτική προετοιμασία, αλλά και για τη συνολική πολιτική που, σύμφωνα με το σωματείο, προσπαθεί να εξασφαλίσει κοινωνική ανοχή απέναντι σε νέες επιβαρύνσεις και πολεμικές επιλογές.

Η ανακοίνωση συνδέει ευθέως τις πολεμικές εξελίξεις με την καθημερινότητα των εργαζομένων, επισημαίνοντας ότι οι συνέπειες γίνονται ήδη ορατές μέσα από την ακρίβεια στην ενέργεια, στα τρόφιμα, στα φάρμακα και σε βασικά είδη, την ώρα που οι μισθοί παραμένουν χαμηλοί και η ανασφάλεια μεγαλώνει. Παράλληλα, το σωματείο υποστηρίζει ότι το κόστος αυτών των επιλογών μεταφέρεται στα λαϊκά στρώματα, τα οποία καλούνται για ακόμη μία φορά να σηκώσουν βάρη που δεν τους αναλογούν.

Στο ίδιο κείμενο, γίνεται αναφορά και στις γυναίκες εργαζόμενες, με το Συνδικάτο να σημειώνει ότι γνωρίζουν από πρώτο χέρι τη σκληρή πραγματικότητα στους χώρους δουλειάς. Μάλιστα, επικαλείται θανατηφόρα εργατικά δυστυχήματα προηγούμενων ετών, μεταξύ άλλων σε εργοστάσια, στο λιμάνι της Πάτρας και στην αποκομιδή απορριμμάτων, τονίζοντας ότι η λογική που αντιμετωπίζει την υγεία και την ασφάλεια ως κόστος είναι εκείνη που οδηγεί σε τραγικές απώλειες.

Αιχμηρή είναι η τοποθέτηση και απέναντι στη ΓΣΕΕ και σε ηγεσίες του συνδικαλιστικού κινήματος, τις οποίες το Συνδικάτο κατηγορεί ότι έχουν ευθυγραμμιστεί με κυβερνητικές και εργοδοτικές επιλογές, απομακρυνόμενες από τις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων. Όπως υποστηρίζει, καλλιεργείται συστηματικά η λογική της ανοχής, της υπομονής και της «εθνικής ομοψυχίας», με στόχο να ζητείται από τους εργαζόμενους να βάζουν συνεχώς πλάτη σε κρίσεις, πανδημίες και πολεμικούς σχεδιασμούς.

Το σωματείο επαναλαμβάνει ότι οι λαοί δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν μεταξύ τους και καταγγέλλει τη χρήση στρατιωτικών υποδομών και βάσεων στη χώρα για επιχειρήσεις που, όπως σημειώνει, στρέφονται εναντίον άλλων λαών. Ξεχωριστή αναφορά γίνεται και στο λιμάνι της Πάτρας, με σαφή θέση ότι δεν πρέπει να αξιοποιηθεί για πολεμικούς σκοπούς.

Κλείνοντας, το Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Πάτρας διατυπώνει συγκεκριμένα αιτήματα, ζητώντας την άμεση απεμπλοκή της χώρας από τον πόλεμο, την απομάκρυνση των αμερικανοΝΑΤΟϊκών βάσεων και υποδομών, να μη χρησιμοποιηθεί το λιμάνι της Πάτρας για στρατιωτικές ανάγκες, να μην αποσταλεί κανένας φαντάρος ή πολεμικό μέσο εκτός συνόρων, αλλά και να διασφαλιστούν οι συνδικαλιστικές ελευθερίες και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Με αυτό το πλαίσιο, καλεί τον κόσμο της δουλειάς να δώσει δυναμικό «παρών» στη συγκέντρωση της Παρασκευής στο κέντρο της Πάτρας.

