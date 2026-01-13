Πάτρα – Καταγγελία αναγνώστη για την πεζοδρόμηση της Σολωμού: «Επικίνδυνα πεζοδρόμια και αυθαίρετη κοπή δέντρων»

Σοβαρές καταγγελίες για τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών πεζοδρόμησης της οδού Σολωμού, στο ύψος του Σκαγιοπουλείου, διατυπώνει αναγνώστης του pelop.gr, κάνοντας λόγο για επικίνδυνες καταστάσεις, εγκατάλειψη του εργοταξίου και αυθαίρετη κοπή δέντρων.

Όπως αναφέρει, από τη στιγμή που ξεκίνησαν οι εργασίες αποξήλωσης των πεζοδρομίων, έχουν περάσει ήδη τρεις μήνες χωρίς να έχει ολοκληρωθεί καμία ουσιαστική παρέμβαση, με αποτέλεσμα τα πεζοδρόμια να έχουν αφεθεί «στην τύχη τους», δημιουργώντας – όπως σημειώνει – σοβαρούς κινδύνους για τη σωματική ακεραιότητα των πολιτών.

Σύμφωνα με την καταγγελία, στο συγκεκριμένο τμήμα της Σολωμού υπάρχουν βαθιές τρύπες, σπασμένα τσιμέντα και εξογκωμένα σίδερα, που καθιστούν τη διέλευση των πεζών ιδιαίτερα επικίνδυνη.

«Υπάρχει άμεσος κίνδυνος σοβαρών ατυχημάτων, ειδικά για ηλικιωμένους, παιδιά και άτομα με κινητικές δυσκολίες», αναφέρει χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί κανένα ουσιαστικό μέτρο προστασίας ή σήμανσης.

Παράλληλα, ο αναγνώστης καταγγέλλει ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών κόπηκαν αυθαίρετα και αδικαιολόγητα μουριές ηλικίας τουλάχιστον 50 ετών, γεγονός που προκαλεί έντονη αγανάκτηση στην περιοχή.

«Πρόκειται για όμορφα, μεγάλα δέντρα που προσέφεραν σκιά και δροσιά, τα οποία εξαφανίστηκαν χωρίς καμία ενημέρωση και χωρίς να υπάρχει προφανής λόγος», σημειώνει, κάνοντας λόγο για καταστροφή του αστικού πρασίνου.

Ο καταγγέλλων δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, χαρακτηρίζοντας τις ενέργειες «αυθαίρετες» και «εγκληματικές», υποστηρίζοντας μάλιστα ότι θα μπορούσαν να έχουν προκαλέσει παρέμβαση Εισαγγελέα.

Ζητά άμεση παρέμβαση του Δήμου Πατρέων για:

αποκατάσταση των πεζοδρομίων,

άρση των επικίνδυνων σημείων,

πλήρη ενημέρωση για την κοπή των δέντρων,

και λήψη μέτρων ώστε να μην κινδυνεύουν οι πολίτες.

