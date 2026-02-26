Πάτρα: Καταγγελία γυναίκας για εκβιασμό από «κρατούμενο στον Κορυδαλλό»

Στην Πάτρα σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Ασφάλειας για υπόθεση εκβίασης. Συγκεκριμένα σύμφωνα με καταγγελία γυναίκας από την Πάτρα, δέχθηκε τηλεφωνικές απειλές από άνδρα, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι είναι κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλλού.

Μάλιστα ο δράστης απαιτούσε να παραδώσει μεγάλο χρηματικό ποσό σε άλλη γυναίκα, με την οποία είχε οικονομικές διαφορές.

Η Ασφάλεια Πατρών σχημάτισε δικογραφία και αναζητά τους εμπλεκόμενους όπως προβλέπεται για τέτοιες περιπτώσεις.

