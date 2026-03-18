Πάτρα: Κατεδάφιση επικίνδυνου υπόστεγου σε σχολείο με 9 χρόνια καθυστέρηση!

Ενα χαρακτηριστικό παράδειγμα των χρόνιων παθογενειών στη διαχείριση σχολικών υποδομών φέρνει στο φως η υπόθεση του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών (Στρούμπειο), όπου δρομολογείται η κατεδάφιση επικίνδυνου υπόστεγου, εννέα ολόκληρα χρόνια μετά το πρώτο σχετικό αίτημα.

Το θέμα συζητήθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση της δημοτικής επιτροπής, με εισηγητή τον αντιδήμαρχο Εργων Παναγιώτη Μελά, και αφορά την έγκριση κατεδάφισης του ανατολικού ισόγειου υπόστεγου με τμήμα του πρώτου ορόφου στον προαύλειο χώρο του σχολείου, καθώς και της στοάς επί της οδού Μαιζώνος.

Η καθυστέρηση στην αντιμετώπιση του προβλήματος προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τον δημοτικό σύμβουλο Βασίλη Αϊβαλή να εκφράζει δημόσια την απορία και την αγανάκτησή του. Οπως ανέφερε, η πρώτη αναφορά από τη διεύθυνση του σχολείου έγινε το 2017, ακολούθησε δεύτερη το 2019 και τρίτη το 2024, ενώ μόλις το 2025 κινητοποιήθηκε η επιτροπή ετοιμόρροπων κατασκευών. «Φτάνουμε στο 2026 για να συζητάμε τον κίνδυνο. Ολα ήταν επείγοντα. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοια καθυστέρηση όταν πρόκειται για σχολείο;» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας, ο Παναγιώτης Μελάς αναγνώρισε την ολιγωρία των προηγούμενων ετών, τονίζοντας ωστόσο ότι έχουν ήδη ληφθεί προσωρινά μέτρα προστασίας. Οπως εξήγησε, οι απαραίτητες άδειες έχουν πλέον προχωρήσει και η κατεδάφιση προγραμματίζεται για το καλοκαίρι του 2026, περίοδο κατά την οποία το σχολείο θα παραμείνει κλειστό, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

Η υπόθεση του υπόστεγου δεν είναι μεμονωμένη, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο προβλημάτων που έχουν καταγραφεί στο Στρούμπειο. Ηδη από τις αρχές του 2025, είχαν γίνει εκτενείς αναφορές στο δημοτικό συμβούλιο για τη συνολική εικόνα του σχολικού συγκροτήματος, με καταγγελίες για πλημμυρισμένες ταράτσες, κίνδυνο πτώσης σοβάδων, αίθουσες χωρίς ρεύμα, φθαρμένες αθλητικές εγκαταστάσεις και ιδιαίτερα προβληματικές συνθήκες στις τουαλέτες.

Την ίδια περίοδο, η αντιδήμαρχος Παιδείας Κατερίνα Σίμου είχε αναφέρει ότι αρκετά από τα ζητήματα βρίσκονται σε φάση αντιμετώπισης. Πράγματι, ορισμένες παρεμβάσεις υλοποιήθηκαν το καλοκαίρι του 2025, όπως αποκαταστάσεις αιθουσών, καθαρισμοί υδρορροών και εργασίες συντήρησης σε αυλές και βοηθητικούς χώρους.

Ωστόσο, σημαντικά ζητήματα παραμένουν ανοιχτά, όπως η προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία, για την οποία εξετάζεται η λύση τοποθέτησης εξωτερικού ανελκυστήρα, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει σχετική πρόβλεψη. Παράλληλα, εργολαβία που αφορά μονώσεις και παρεμβάσεις προσβασιμότητας καθυστερεί λόγω δικαστικών εμπλοκών.

Η επικείμενη κατεδάφιση του επικίνδυνου υπόστεγου αποτελεί ένα πρώτο βήμα, ωστόσο αναδεικνύει με τον πιο σαφή τρόπο το ζήτημα της ταχύτητας ανταπόκρισης των αρμόδιων υπηρεσιών σε θέματα που άπτονται της ασφάλειας της σχολικής κοινότητας.

