Πάτρα: Κατέρρευσε μπαλκόνι στην οδό Αγίου Ανδρέου – Αποκλείστηκε η περιοχή και διεκόπη η κυκλοφορία

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου στο κέντρο της Πάτρας, όταν τμήμα μπαλκονιού κατέρρευσε αιφνιδίως στην οδό Αγίου Ανδρέου, προκαλώντας αναστάτωση στους περαστικούς και κινητοποίηση των αρχών.

Πάτρα: Κατέρρευσε μπαλκόνι στην οδό Αγίου Ανδρέου - Αποκλείστηκε η περιοχή και διεκόπη η κυκλοφορία
18 Οκτ. 2025 14:20
Pelop News

Αναστάτωση προκλήθηκε λίγο μετά το μεσημέρι του Σαββάτου στην οδό Αγίου Ανδρέου στην Πάτρα, όταν μέρος μπαλκονιού υποχώρησε ξαφνικά, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Ευτυχώς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο το περιστατικό προκάλεσε έντονη ανησυχία στην περιοχή, καθώς σημειώθηκε σε ώρα αιχμής με αυξημένη κίνηση πεζών και οχημάτων.

Στο σημείο έσπευσαν πληρώματα της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, τα οποία προχώρησαν σε αποκλεισμό του δρόμου και διακοπή της κυκλοφορίας για προληπτικούς λόγους.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:02 Πάτρα: Αναβάλλεται το Pink the City 2025 λόγω κακοκαιρίας – Πότε θα βαφτεί ροζ η πολη
15:00 Στα χέρια της ΕΛΑΣ ο 54χρονος που είχε ρημάξει τα μαγαζιά στο Κολωνάκι – ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντο
14:51 Τραγωδία στο Μενίδι: Πέθανε ο οδηγός που καρφώθηκε σε δέντρο τα ξημερώματα
14:48 Συναγερμός για πιπίλες: Επικίνδυνη ουσία συνδέεται με καρκίνο και διαταραχές στα παιδιά
14:36 Δραματική επιχείρηση διάσωσης στην Κίσσαμο: Μητέρα και κόρη εγκλωβίστηκαν σε φαράγγι
14:36 Χαμένη ευκαιρία για τον ΝΟΠ-Έμεινε ισόπαλος με τα Χανιά
14:24 Ποιοι πληρώνονται από τη Δευτέρα: 75 εκατ. ευρώ σε επιδόματα, εφάπαξ και προγράμματα απασχόλησης
14:20 Πάτρα: Κατέρρευσε μπαλκόνι στην οδό Αγίου Ανδρέου – Αποκλείστηκε η περιοχή και διεκόπη η κυκλοφορία
14:19 Διαμαρτυρία Ηρακλή Πατρών: «Να παίξουμε ή να απολογηθούμε;»
14:12 Από τα σύνορα στη Μανωλάδα: Σύλληψη διακινητή που μετέφερε οκτώ μετανάστες για αγροτικές εργασίες
14:00 Δημοσκόπηση GPO: Κουρασμένοι, δύσπιστοι και πιεσμένοι οικονομικά οι πολίτες – Τι λένε για Μητσοτάκη, Τσίπρα και Σαμαρά
13:48 Μπαράζ συλλήψεων σε Πάτρα και Ηλεία: Από ναρκωτικά μέχρι μαχαίρια και μέθη στο τιμόνι
13:42 Αιγιάλεια: Θλίψη για τον θάνατο του 47χρονου Μιχαήλ Αναστασόπουλου
13:36 Άδωνις Γεωργιάδης: «Έβαλα μαλλιά, έκανα και λίγο μπότοξ, είμαι πολύ ευχαριστημένος!» BINTEO
13:27 Μητσοτάκης από Πεντέλη: «Προσπαθούμε κάθε μέρα για μέτρα στήριξης των νοικοκυριών»
13:24 Νέα νομική κόντρα για Παπαρίζου – Μαυρίδη: Η μεζονέτα στη Γλυφάδα «ανάβει φωτιές» στο πρώην ζευγάρι
13:20 Βόλος: Τραγωδία μπροστά στα μάτια του συζύγου – 62χρονη πνίγηκε ενώ έτρωγε μπανάνα
13:12 Mango: Κληρονομιά, μυστήριο και υποψίες – Οι εντάσεις για την περιουσία του Ισάκ Άντικ και η σκιά της πτώσης που ερευνάται ως ανθρωποκτονία
13:11 Συναγερμός στα Εξάρχεια: Ύποπτο σακίδιο στη Χαριλάου Τρικούπη, ποιοι δρόμοι έχουν κλείσει
13:00 Η στιγμή που πάγωσε το Παρίσι: Η 27χρονη ανοίγει τη “βαλίτσα του τρόμου” λίγες ώρες μετά τη δολοφονία της Λόλα ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18-19/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ