Πάτρα: Καθίζηση στο Δασύλλιο – «Παγίδα» για απορριμματοφόρο, τραυματίστηκε εργαζόμενος

Αναστάτωση επικράτησε νωρίς το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής στην περιοχή του Δασυλλίου στην Πάτρα , όταν το οδόστρωμα υποχώρησε την ώρα που διερχόταν απορριμματοφόρο του Δήμου. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 07:30 στην οδό Αλσυλλίου (μετά τη διασταύρωση με την οδό Καρόλου), με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός εργαζομένου στην καθαριότητα και την πρόκληση εκτεταμένων υλικών ζημιών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το βάρος του οχήματος προκάλεσε την κατάρρευση του δρόμου, δημιουργώντας μια μεγάλη τρύπα επιφάνειας περίπου δύο τετραγωνικών μέτρων. Ο τροχός του απορριμματοφόρου εγκλωβίστηκε στην τρύπα, ενώ από την υποχώρηση του εδάφους έσπασε κεντρικός αγωγός της ΔΕΥΑΠ. Η μεγάλη ποσότητα νερού που απελευθερώθηκε είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσει το υπόγειο παρακείμενης διώροφης κατοικίας.

Από το ατύχημα τραυματίστηκε στο πόδι ένας από τους τρεις εργαζόμενους που επέβαιναν στο όχημα. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Στην οδό Αλσυλλίου έχουν σπεύσει συνεργεία της ΔΕΥΑΠ για τη διακοπή της διαρροής και την αποκατάσταση της βλάβης, ενώ ειδικός γερανός αναμένεται να ανασύρει το ακινητοποιημένο απορριμματοφόρο. Περίοικοι αναφέρουν πως πιθανότατα υπήρχε αφανής διαρροή υδάτων καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, η οποία διάβρωσε το υπέδαφος και οδήγησε στην τελική καθίζηση.

