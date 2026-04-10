Πάτρα: Καθίζηση στο Δασύλλιο – «Παγίδα» για απορριμματοφόρο, τραυματίστηκε εργαζόμενος

Υποχώρησε το οδόστρωμα στην οδό Αλσυλλίου. Απορριμματοφόρο έπεσε στην τρύπα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό εργαζομένου και τη θραύση αγωγού της ΔΕΥΑΠ.

10 Απρ. 2026 9:27
Pelop News

Αναστάτωση επικράτησε νωρίς το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής στην περιοχή του Δασυλλίου στην Πάτρα , όταν το οδόστρωμα υποχώρησε την ώρα που διερχόταν απορριμματοφόρο του Δήμου. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 07:30 στην οδό Αλσυλλίου (μετά τη διασταύρωση με την οδό Καρόλου), με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός εργαζομένου στην καθαριότητα και την πρόκληση εκτεταμένων υλικών ζημιών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το βάρος του οχήματος προκάλεσε την κατάρρευση του δρόμου, δημιουργώντας μια μεγάλη τρύπα επιφάνειας περίπου δύο τετραγωνικών μέτρων. Ο τροχός του απορριμματοφόρου εγκλωβίστηκε στην τρύπα, ενώ από την υποχώρηση του εδάφους έσπασε κεντρικός αγωγός της ΔΕΥΑΠ. Η μεγάλη ποσότητα νερού που απελευθερώθηκε είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσει το υπόγειο παρακείμενης διώροφης κατοικίας.

Από το ατύχημα τραυματίστηκε στο πόδι ένας από τους τρεις εργαζόμενους που επέβαιναν στο όχημα. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Στην οδό Αλσυλλίου έχουν σπεύσει συνεργεία της ΔΕΥΑΠ για τη διακοπή της διαρροής και την αποκατάσταση της βλάβης, ενώ ειδικός γερανός αναμένεται να ανασύρει το ακινητοποιημένο απορριμματοφόρο. Περίοικοι αναφέρουν πως πιθανότατα υπήρχε αφανής διαρροή υδάτων καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, η οποία διάβρωσε το υπέδαφος και οδήγησε στην τελική καθίζηση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ